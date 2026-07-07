Alsér om beslutet att överlämna livsverket: "Företaget blir helt enkelt starkare"

Det 53 år gamla Vimmerbyföretaget Mercatus står inför ett ägarbyte och säljer det anrika företaget till tyskägda Knoll Maschinenbau GmbH som har varit delägare sedan 2019. Foto: Pressbild

Kristina Alsérs pappa Karl-Heinz Schröder grundade Mercatus i Vimmerby 1973. Nu, 53 år senare, säljer grundarfamiljen alla återstående aktier till tyskägda Knoll Maschinenbau GmbH som har varit delägare i sju år.

Efter 53 år i Alsér-familjens ägo är det nu dags för Vimmerbyföretaget Mercatus Engineering AB att genomgå ett ägarbyte.

Från och med nu kommer tyska företaget Knoll Maschinenbau GmbH, som har ägt 51 procent av företaget sedan 2019, att ta över helt. Nyheten om det historiska ägarbytet meddelade företaget i ett pressmeddelande på måndagen.

– Redan när vi tog in Knoll som huvudägare fanns det med som en option. Vi är jätteglada att de har löpt linan fullt ut och det är på deras initiativ. Mercatus förblir en trygg och stabil arbetsplats och får tillgång till ett internationellt nätverk och marknader runt om i världen, säger Kristina Alsér.

"Sett att Mercatus går väldigt bra"

2019 blev Knoll Maschinenbau GmbH majoritetsägare och Space Advisory Stockholm AB med Christer Fuglesang delägare i Mercatus tillsammans med de ursprungliga ägarna i familjen Alsér.

– Det var då vi påbörjade resan, säger Kristina Alsér.

Vad är förklaringen till att ägarbytet sker vid den här tidpunkten?

– För Knolls del så har de sett att Mercatus går väldigt bra och att den svenska marknaden ser mer positiv och ljus ut än den tyska marknaden. Vi har kompletterande marknader och Knoll ser att det passar väldigt väl in i deras portfölj. De har bolag i Polen, Kina och USA och vill också befästa sin ställning i Skandinavien och Norden, säger Kristina Alsér.

Knoll är en ledande leverantör av transportörsystem, filtersystem och pumpar för metallbearbetning. Systemen transporterar och separerar spån samt skärvätskor. Mercatus erbjuder systemlösningar för rening, återvinning och cirkulär hantering av förorenade processvätskor.

– Mercatus kompletterar deras spån- och skärvätskerening med vattenrening som blir nytt för deras del. Man kan säga att Mercatus bidrar med ny teknik.

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"Ägare som kan bidra till så mycket mer"

Kristina Alsérs pappa Karl-Heinz Schröder grundade Mercatus i Vimmerby 1973 och hon tycker att det känns helt rätt att överlämna livsverket till familjen Knoll.

– Vi kommer såklart ha kvar de personliga relationerna, både till ledningen och medarbetarna på Mercatus, och kommer garanterat titta in och ta en fika med dem. Det är inget som berörs av detta. Vi har umgåtts med familjen Knoll sedan tidigt 70-tal och kommer fortsatt ha en fin relation. Det är klart att det känns, men det har varit en lång resa. Allihopa är mentalt inställda på detta och vi vet att det är en trygg och stabil ägare som kan bidra till så mycket mer än vad vi som bara familj hade kunnat bidra med. Vi har samma värdegrund och filosofi och de har också möjlighet att öppna dörrar för internationella marknader. Företaget blir helt enkelt starkare.

Vad tänker du kring företagets framtid?

– Mercatus har framtiden för sig med att återvinna och recirkulera. Pappa var otroligt modern när man för 53 år sedan startade bolaget mitt under dåvarande oljekris. Det har tagit ganska många år innan vi förstår vikten av att värna om våra resurser, återvinna, rena och ta vara på resurserna. Det är väl inget som är mer aktuellt än det i dag. För den omställning vi står inför har Mercatus helt rätt kunskap och helt rätt produkter.

Företaget blir kvar i Vimmerby

Att företaget blir kvar i Vimmerby råder det ingen tvekan om.

– 100 procent. Det finns inget som säger att det ska bort eller att det ska hända något. Det kommer inte hända något. Matthias Knoll var oerhört tydlig när han höll sitt tal i fredags och sa att Mercatus behåller sitt namn. Ledningen kommer jobba ganska självständigt och har naturligtvis en koppling till Knoll, men det kommer inte märkas mer än att Knoll är ägare.

Kristina Alsér ser positivt på att Mercatus förblir en trygg och stabil arbetsplats och får ännu starkare framtidsutsikter.

– Jag är väldigt trygg. Som vi skrev i pressmeddelandet går det från en familj till en annan familj och det är två familjer som känner varandra otroligt väl så det känns väldigt, väldigt bra. Det finns också en stolthet i att Mercatus passar in i det fina företag som Knoll är.

– Matthias (Knoll) var oerhört mån om att välkomna alla medarbetare in i den stora Knoll-familjen som består av över 900 anställda runt om i världen. Det blir också en möjlighet för nuvarande och kommande medarbetare att också kunna göra internationell karriär eller kunna praktisera på andra ställen. Patrick Hörmann var praktikant från Knoll från början och är ny vd på Mercatus.