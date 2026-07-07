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På tisdagen tävlar klasserna seniorer och juniorer i Gnagaredalen Foto: Stefan Härnström

Flera lokala förare på startplattan – de tävlar på tisdagen

MOTOR 07 juli 2026 08.00

Nu är det inte långt kvar innan första heatet släpps iväg i årets Semesterrace. På tisdagen tävlar senior. och juniorklasserna och här ser ni listan på förarna från Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommun som kör. 

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Ett tiotal lokala förare finns med bland de startande på tisdagen.

Seniorer från Vimmerby MS

Christoffer Gunnarsson

Felix Karlsson

Theo Johansson

Hugo Karlsson

Emil Karlsson

Robin Eriksson

Anthon Eriksson

Samuel Thörnqvist

Seniorer från Målilla MK BK

Christian Berg

Juniorer från Vimmerby MS

Ängla Gren

Juniorer från Tjust MK

William Arvidsson

Klicka här för att se startlistan i seniorklassen. 

Klicka här för att se startlistan i juniorklassen.

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