Flera lokala förare på startplattan – de tävlar på tisdagen

På tisdagen tävlar klasserna seniorer och juniorer i Gnagaredalen
Foto: Stefan Härnström
Nu är det inte långt kvar innan första heatet släpps iväg i årets Semesterrace. På tisdagen tävlar senior. och juniorklasserna och här ser ni listan på förarna från Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommun som kör.
Ett tiotal lokala förare finns med bland de startande på tisdagen.
Seniorer från Vimmerby MS
Christoffer Gunnarsson
Felix Karlsson
Theo Johansson
Hugo Karlsson
Emil Karlsson
Robin Eriksson
Anthon Eriksson
Samuel Thörnqvist
Seniorer från Målilla MK BK
Christian Berg
Juniorer från Vimmerby MS
Ängla Gren
Juniorer från Tjust MK
William Arvidsson
Klicka här för att se startlistan i seniorklassen.
Klicka här för att se startlistan i juniorklassen.