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Kablar stals vid inbrott på lokalt företag

Foto: MostPhotos

Kablar stals vid inbrott på lokalt företag

KRIM 07 juli 2026 10.49

Polisen har fått in en anmälan om ett inbrott som har skett i Storebro Boats lokaler i Storebro.

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Någon eller några okända gärningspersoner har varit inne i Storebro Boats lokaler någon gång mellan torsdagen den 16 juni och måndagen den 7 juli. Inbrottet upptäcktes vid 8.00-tiden på måndagen.

– Det har varit en brandskada i lokalen och det saknas någon fönsterruta. Någon verkar ha tagit sig in där och tagit gods som man ska komplettera med, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.

Företaget uppger i polisanmälan att det har tillgripits kablar.  

– Man har direkt kunnat konstatera att det verkar fattas några kablar. I regel, när det rör sig om kablar, brukar det vara koppar som man är ute efter. Man ska komplettera med en lista på vad mer som har tillgripits, säger Ulf Gollungberg.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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