Kablar stals vid inbrott på lokalt företag

Polisen har fått in en anmälan om ett inbrott som har skett i Storebro Boats lokaler i Storebro.

Någon eller några okända gärningspersoner har varit inne i Storebro Boats lokaler någon gång mellan torsdagen den 16 juni och måndagen den 7 juli. Inbrottet upptäcktes vid 8.00-tiden på måndagen.

– Det har varit en brandskada i lokalen och det saknas någon fönsterruta. Någon verkar ha tagit sig in där och tagit gods som man ska komplettera med, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.

Företaget uppger i polisanmälan att det har tillgripits kablar.

– Man har direkt kunnat konstatera att det verkar fattas några kablar. I regel, när det rör sig om kablar, brukar det vara koppar som man är ute efter. Man ska komplettera med en lista på vad mer som har tillgripits, säger Ulf Gollungberg.