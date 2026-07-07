Anemyr gör folkracedebut i veteranklassen och delar bil med Thörnqvist

Vimmerby MS-föraren Samuel Thörnqvist och sönerna Theo och Oliver ska alla tre köra i årets seniorklass. De brukar ofta finnas med och tassa runt finalerna med sina svarta och orange Saabar. I år ska Samuel köra sitt sista år som senior men han delar bilen med en debutant som går direkt in i veteranklassen.

Tävlandet blir utspritt för familjen Thörnqvist; Samuel kör på tisdagen, Oliver på onsdag och Theo sist ut på torsdagens seniorkval. Kvällen före tävlandet står Theo och Samuel tillsammans med vännen Oscar Anemyr i depån. Som nybliven 50-åring ska Oscar på fredag köra sin första riktiga tävling mot veteranerna. Dealen med Samuel var "fixa licens så fixar jag bil".

– Sedan blir jag veteran nästa år. Målsättningen i år är att komma till lördagen, först. Så får vi ta det därefter, konstaterar Samuel.

– Så får vi se om vi kommer till A-finalerna allihopa, skrattar Oscar.

– Vi tar det som det kommer, tror jag, fortsätter Samuel och Theo hoppas på att det blir bra väder under tävlingen - speciellt då hans kval på torsdagen ser ut att gå i bra väder.

– Det blir ju inte så bra under tisdagen tydligen så det är skönt.

Kör man framhjulsdrivet ska väl regnvädret kvitta?

– Näe, det är väl egentligen om man får skiten på rutan. Det är väl det man vill slippa.

– Jag brukar alltid säga till pojkarna "kör med huvudet så går det bra" men jag lyckas ju inte så bra med att köra med huvudet så jag får ju oftast svartflagg då så nu ska jag vara lugn, svarar Samuel.

Hur känns det att få åka för första gången, Oscar?

– Det känns riktigt spännande. Jag har inte kört en meter... jo jag har kört hit bilen. I starten är det första jag kommer att köra med den på riktigt! Nej, jag har kört lite eventtävlingar och så. Så helt nybörjare är jag inte men jag har aldrig varit på den här banan och kört.