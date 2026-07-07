Dagens enda VMS-junior hoppas på regnuppehåll

Tisdagen är mycket lugn för Vimmerby MS juniorer. Endast en deltagare finns med på plattan under tävlingsdagen, nämligen Ängla Gren. Efter sitt första heat hoppades hon att regnet skulle passera utan att blöta ner banan för mycket.

I första omgången tog Ängla tog tre poäng genom stabil körning och på frågan hur den svarta Volvon kändes svarar hon:

– Den kändes väldigt bra, jag har aldrig kört den innan. Det är min första gång men för att vara första gången kändes den väldigt bra!

Hur har banan varit?

– Ja, jag tycker det har varit helt okej. Jag gillar inte att köra när det regnar, fortsätter Ängla och sneglar lite upp mot regnet som börjar dra in över Gnagaredalen.

– Vi får hoppas att det passerar.