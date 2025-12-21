21 december 2025
Tre författare får spendera varsin vecka i Vimmerby i vår

Katarina Strömgård, Caroline Cabot och Kristina Sigunsdotter blir vårens mottagare av vistelsestipendiet AiR Vimmerby. Bilden är en montage. Foto: Pressbild

KULTUR 21 december 2025 12.00

Katarina Strömgård, Caroline Cabot och Kristina Sigunsdotter blir vårens mottagare av vistelsestipendiet AiR Vimmerby.

Litteraturnod Vimmerby har gjort klart med vilka tre författare som får komma på författarresidenset AiR Vimmerby i vår. De tre mottagarna får en vecka var, inklusive resa, boende på Villa Vimmerby och ett besök på Näs, Astrid Lindgrens barndomshem. Nytt för i år är också författarsamtal på Vimmerby bibliotek i samband med vistelsen.

Illustratören och bilderboksskaparen Katarina Strömgård, är på plats vecka 13. Hon debuterade 1999 och tilldelades Augustpriset 2005. Hennes senaste bok är "Vi rymmer" och som illustratör "Paddvättens skog" tillsammans med författaren Ylva Karlsson.

Caroline Cabot har skrivit en bok om svenska julkalendrar och arbetar framför allt med arvet efter Astrid Lindgren. Hon driver Instagram-kontot ”Nördpåtur” där hon bland annat har upprepat Astrid och väninnornas resa från sommaren 1925 när de besökte Ellen Key på Strand. Hon kommer ägna vistelsen i Vimmerby under vecka 14 åt sin bok om de småländska platser som är betydelsefulla i Astrid Lindgrens författarskap. 

Sista veckan kommer Kristina Sigunsdotter till Vimmerby. Hon är författare och ledamot i Svenska Barnboksakademien. Hon fick Augustpriset 2020 för ungdomsboken ”Humlan Hanssons hemligheter”. Hennes senaste verk är bilderboken om Karin Boye "Trädet under jorden" med illustrationer av Jenny Lucander. 

Tre onsdagar i rad är det möjligt att träffa dessa författare på Vimmerby bibliotek i ett författarsamtal. Katarina Strömgård 25 mars, Caroline Cabot 1 april och Kristina Sigunsdotter 8 april.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

