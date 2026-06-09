Medieprofil ska öka intresset för Astrid Lindgren globalt

Medieprofilen Karin Winther kliver in i Astrid Lindgren AB med ett tydligt uppdrag att öka intresset för Astrid Lindgren och kanske ännu mer hennes karaktärer utomlands.

Winther har en lång och mycket bred erfarenhet inom medielandskapet. Hon har varit programledare för olika program på SVT, drivit en kommunikationsbyrå och arbetat nära Filip & Fredrik.

Nu slår hon in på en delvis ny bana i och med tjänsten som Director of Digital & Expansion på Astrid Lindgren AB som förvaltar rättigheterna till Astrids verk och som har 17 medarbetare på kontoret i Stockholm.

”Winther kommer att leda företagets digitala strategi och utveckla nya sätt för Astrid Lindgrens karaktärer – däribland Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga – att nå publik via digitala plattformar och medier. Rekryteringen är en del av ett långsiktigt globalt initiativ för att utveckla företagets rättighetsportfölj, samtidigt som Astrid Lindgrens författarskap värnas och sprids internationellt”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Ska kliva ut på nya plattformar

Winther vill ta ut Astrids karaktärer på nya plattformar.

– Vi ska se till att Astrid Lindgrens berättelser fortsätter inspirera barn över hela världen. Genom nya plattformar, från streaming, audio och YouTube till interaktiva upplevelser och spel, kan vi möta barn i deras vardag och på deras villkor. Det är så vi lyckas tillgängliggöra och levandegöra hela Astrids fantastiska sagoskatt för nya generationer globalt, säger hon.

Max Hallén är vd i bolaget.

– Astrid Lindgrens berättelser har blivit en del av barndomen för miljontals barn över hela jordklotet. Nu tar vi nästa steg i vårt arbete med att sprida hennes berättelser och gärning till nya generationer, på fler marknader och genom nya digitala format. Vår ambition är att kombinera ett starkt kulturarv med ett modernt och framåtblickande synsätt på tillväxt. Karin Winther har den erfarenhet, nyfikenhet och kompetens som krävs för att hjälpa oss förverkliga den ambitionen och stärka Astrid Lindgrens relevans för framtida generationer.