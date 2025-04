Hyllar unik låtskatt: Lokala artister sätter ljus på countrystjärna

– Detta är första gången vi har en hyllningskväll till en specifik artist, men det kändes helt rätt att göra något i samband med Kris bortgång förra året, säger vice ordförande Marcus Thell, i ett pressmeddelande.

Så på lördag hyllar Smålands Country Club tillsammans med Aspelands pastorat Kris Kristoffersons låtskatt i Hultsfreds kyrka. Till sin hjälp har man ett antal lokala artister: Kalle Sellbrink, Mollie Minott, Dimpker Brothers, Karolina Stenström, Tommy Löfgren och Alice Hartvig.

Revolutionerade och utvecklade

Eller som Marcus Thell väljer att säga – en "one night only"-spelning där artisterna samlas för att framföra en av countryhistoriens främsta och mest älskade låtmakare vars mest kända låtar är "Me and Bobby McGee", "Help Me Make It Through the Night", "For the Good Times" och "Why Me".

– Det är bara ett litet axplock av låtar som hjälpte till att revolutionera och utveckla countrylåtskrivandet för all framtid. Sen var Kris Kristofferson med i supergruppen Highwaymen ihop med bland andra Johnny Cash och Willie Nelson, säger Marcus Thell, som tycker det är lite extra passande att evenemanget sker i Hultsfred.

– Kris gjorde ett bejublat framträdande på den anrika Hultsfredsfestivalen 2004 framför bland andra Lars Winnerbäck i publiken. Det skulle bli början på en rad Sverigebesök för svenskättlingen som därefter bland annat uppträdde på såväl Dalhalla som Sofiero slott under de andra Sverigebesöken.

Utöver alla artister medverkar även ett husband som satts samman för kvällen, som består av Johan Nilsson, gitarr, Bosse Hurtig, trummor, Niklas Odelholm, bas, och Jacob Huddén, keyboard.