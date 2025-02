Nytt pris och maskerade Vimmerbyprofiler på årets företagsgala

Ett nytt inslag på Vimmerbygalan är att Vimmerbyprofiler kommer gömma sig under masker och göra förinspelade framträdanden som visas upp på galan. Kalles Lek & Lattjos maskot Kalle och VH-tigern är två figurer som skulle kunna dyka upp på galan. Besökarna ska under kvällens gång försöka lista ut vilka lokalprofiler som gömmer sig under maskerna. Foto: Ossian Mathiasson