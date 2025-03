Hyllade satsningen i total kris – nu ansöker man om konkurs

Under onsdagen lämnade företaget in en ansökan till Stockholms tingsrätt om konkurs för den svenska verksamheten, rapporterar flera medier. Beslutet fattades enligt SVT på ett extrainkallat styrelsemöte under tisdagskvällen.

”Trots att bolaget har uttömt alla tillgängliga alternativ för att förhandla och genomföra en finansiell omstrukturering, inklusive en Chapter 11-process i USA, och trots likviditetsstöd från våra långivare och viktiga motparter, kunde företaget inte säkra de nödvändiga finansiella förutsättningarna för att fortsätta i nuvarande form”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Konkursen rör Northvolt AB, Northvolt Ett AB, Northvolt Labs AB, Northvolt Revolt AB och Northvolt Systems AB.

Tusentals anställda berörs

Under onsdagsmorgonen informerades de anställda. Det är runt 5 000 personer som jobbar på Northvolt. De flesta i Skellefteå, men företaget har även anställda i Västerås och Stockholm.

– Det här är en av de största företagskrascherna i svensk industrihistoria. Det stora problemet är att de inte har fått fart på sin produktion. De skulle bygga batterier från råmaterial och metaller, ända till återvinningen, och det har visat sig väldigt svårt, säger SVT:s ekonomireporter Kristina Lagerström.

Vid årsskiftet avgick Peter Carlsson som vd. Det var också han som grundade bolaget i mitten av 10-talet.

– Den här konkursen kommer att få oerhört stor samhällspåverkan och även drabba angränsande branscher och många andra företag där ingenjörer jobbar. Vi kommer att fortsätta stötta våra medlemmar på Northvolt, även om det nu är konkursförvaltaren som tar över alla detaljfrågor, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer till DN.

Skellefteå kommun ska hålla en pressträff kring lunchtid.