BÖRSNOTERAT BOLAG KÖPER ANRIKT VIMMERBYFÖRETAG

Vimmerbyföretaget RM Snickerier säljs. Det är den börsnoterade dörr- och fönstertillverkaren Indwido som förvärvar 85 procent av aktierna i bolaget.

Under måndagen kom en jättenyhet för Vimmerbys näringsliv. Den börsnoterade dörr- och fönstertillverkaren Inwido förvärvar Vimmerbyföretaget RM Snickerier.

RM Snickerier, som grundades här 1986, är verksamt inom premiumsegmentet av fönster och dörrar med moderna egenskaper i traditionell allmogestil.

RM Snickerier har 40 anställda och omsätter 70 miljoner kronor. Lönsamheten är högre än det börsnoterade bolagets genomsnittliga vinstmarginal.

"Med förvärvet breddar Inwido sin bolagsportfölj i Sverige generellt och inom segmentet "allmoge" specifikt", skriver Inwido i ett pressmeddelande.

Så kommenterar Carlsson försäljningen

Inwido köper 85 procent av aktierna med en option om att förvärva resterande 15 procent av aktierna senast år 2030. Mikael Carlsson, vd och ägare, kommer kvarstå som vd och ny minoritetsägare framöver.

Verksamheten i Vimmerby kommer bli en självständig affärsenhet inom affärsområde Skandinavien i Inwido. Övertagandet sker i början av oktober.

RM Snickerier firar 2026 40 år i Vimmerby.

– RM Snickerier har en imponerande historik av lönsam tillväxt under närmare 40 år med en genomsnittlig årlig tillväxt överstigande nio procent och med ytterligare expansionspotential. Bolaget har en modern och välinvesterad fönstertillverkning i Vimmerby och levererar både trä- och trä/aluminium-produkter av ypperlig kvalitet, säger Fredrik Meuller, vd och koncernchef för Inwido.

Mikael Carlsson, som var med och grundade RM Snickerier och fortsatt är vd, säger så här om försäljningen:

– RM Snickerier passar mycket väl in som en del av Inwido med en likartad småländsk bakgrund och kultur, samt en decentraliserad affärsmodell som möjliggör fortsatt utveckling av vårt unika kunderbjudande. Att Inwidos förvärv även inkluderar vår fastighet i Vimmerby är en tydlig signal på deras långsiktighet och vilja att bevara de unika kärnvärden som jag och mina medarbetare gemensamt har byggt upp över nära fyra decennier, säger han.

Vi söker Mikael Carlsson för fler kommentarer.