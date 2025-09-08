Carlsson efter stora beslutet: ”Tufft ända in i det sista”

Som 22-åring startade Mikael Carlsson eget. Nästa år firar RM Snickerier 40 år – men inte med grundaren som majoritetsägare. 85 procent av bolaget har sålts till börsnoterade Inwido. – För mig har det varit ett jäkligt tufft beslut på det personliga planet, säger han.

RM Snickerier har varit ett mycket välmående företag ända sedan starten och har idag cirka 40 medarbetare. Under de här nästan 40 åren har fönsterbolaget inte behövt säga upp en enda medarbetare – ett troligen unikt facit i branschen.

Efter flera års funderingar har grundaren och ägaren Mikael Carlsson nu sålt 85 procent av sitt ägande till börsnoterade Inwido.

– Det är en lösning som jag funderat på länge och kommit fram till. Något måste man göra och ska man göra något bra måste man göra det i tid. En sådan här process tar flera år och det går inte börja när man är 70. Våra barn är inte intresserade av att ta över företaget och då finns det lite olika alternativ på hur man kan göra och det här är ett. Jag tycker att det här var rätt tid att sälja.

Ställde flera krav i förhandlingen

Intresset för bolaget har varit stort.

– Vi hade flera intressenter från början kan man säga. Det har varit fyra-fem stycken som vi haft bud ifrån. Den processen var för över ett år sedan. Det är en bra köpare och vi har valt en köpare som är i branschen.

Carlsson har haft flera personliga krav i förhandlingen.

– För mig har det varit ett jäkligt tufft beslut på det personliga planet. Det är ett livsverk och vi värnar personalen. Kontraktet innefattar många punkter som varit viktiga för mig. Det är lite olika saker, som att fastigheten ingår vilket värnar ett långsiktigt ägande. Produktnamnet kommer vara kvar och det är ett starkt varumärke som de köper. Plus att jag är kvar i styrelsen och fortfarande är vd, säger han och fortsätter:

– Internt kommer det inte hända något speciellt den närmaste tiden. Jag har mycket kvar att ge och det ska jag göra. Jag hoppas att det ska bli bra för alla parter, personalen, mig och nya ägaren. Vi har haft en väldigt bra ekonomi och produkter och det ska vi fortsätta ha.

"Inte haft något dåligt år"

Att Carlsson skulle starta eget var givet.

– Jag har alltid haft en egen idé om att vara egenföretagare och hade en dröm om att starta eget. Jag är möbelsnickare så det skulle vara möbler först men sedan blev det fönster. Det har varit en lång resa.

Vad är du mest nöjd över?

– Att vi kunnat hålla ihop det i så många år. Vi har inte sagt upp någon sedan vi startade och har inte haft något dåligt år. Fönster är fönster, men vår allmogestil har hållit sig även i lågkonjunkturer.

Hur känns försäljningen för egen del?

– Det har varit det tuffaste. Jag har tänkt på det i tre-fyra år och det har varit många steg i den här processen. Det har varit tufft ändå in i det sista, men nu känns det bra i alla fall.

"Måste nog smälta in lite"

Hur länge Carlsson fortsätter som vd är oklart.

– Det är inte bestämt, vi får se. Så länge jag vill och kan och de vill så är det okej, vi har inte sagt någonting.

Hur kommer ditt inflytande minskas?

– Förut har jag ägt 100 procent och då bestämmer ju jag 100 procent. Det kan vara om en investering ska upp i styrelsen, tidigare har jag kunnat bestämma det. Nu har vi inte majoriteten i styrelserummet framöver, men vi har vetorätt. Samtidigt är det fortfarande jag som är vd och driver bolaget.

Vad har du fått för reaktion från personalen?

– Vi har inte hunnit med så mycket, det måste nog smälta in lite. Det är speciellt för de som varit här i 30 år och som kanske undrar vad som händer. Men det kommer bli samma som igår och det kommer det vara nästa vecka också.

RM Snickerier går mot ett rekordår när bolaget firar 40 nästa år.

– Vi har en bra orderstock och jag tror att nästa år blir det bästa någonsin. Vi har ökat med fem personer sista halvåret och lagt oss på en nivå vi vill ligga på.

