Campingägaren samtalar med Vimmerbyprofiler i direktsänt format i höst

Vimmerby Campings ägare Hampus Weth Wolmeryd kommer samtala med Vimmerbyprofiler i livesänd podcast sex torsdagar under hösten. Nye VH-tränaren Eric Karlsson är först ut torsdagen den 21 augusti. Foto: Stefan Härnström

Vimmerby Campings ägare Hampus Weth Wolmeryd är alltid full av idéer. Nästa projekt är att han kommer samtala med Vimmerbyprofiler i direktsänd podcast varje torsdag under sex veckor i höst. – Det känns spännande, säger han inför premiären den 21 augusti.

Hampus Weth Wolmeryds initiativ går under namnet ”Vimmerby-snack” och fungerar som en livepodd där han kommer sitta ner och prata med diverse olika personer som just nu är verksamma i Vimmerby. Idén väcktes under våren när han hade några liknande samtal för de som satt på plats inne i restaurangen på Vimmerby Camping.

– Samtalen var så himla trevliga och roliga och jag lärde mig massor om de spännande människorna som vi har i stan. Jag tror att åhörarna också hade en trevlig stund och fick ut ganska mycket matnyttigt genom samtalen. Då var det näst intill spontant, men nu blir det lite mer organiserat. Det är sex stycken väldigt varierande gäster som är planerade under hösten, säger Hampus Weth Wolmeryd.

"Finns väl några drömnamn"

Först ut torsdagen den 21 augusti är Vimmerby Hockeys nye huvudtränare Eric Karlsson. Sedan kommer det rulla på med Guldkants nye delägare Henrik Hemmingsson, Dagens Vimmerbys vd och ansvarige utgivare Jakob Karlsson, allkonstnären Fredrik Thalin, Vimmerby kommuns kommunalråd Eva Kindstrand Ströberg och avslutningsvis Astrid Lindgrens Världs vd Joacim Johansson den 25 september.

– Jag ska sitta ner och prata med dem om hur Vimmerby är att verka i sett ur deras synvinkel. Det är personer som syns mycket i det offentliga och jag vill få höra deras ord om hur allting är. Jag vill ta del av deras tankar om Vimmerby och det ska bli superroligt, säger Hampus Weth Wolmeryd.

Initiativtagaren tycker att han har fått ihop en bra lineup.

– Det är en sinnessjukt stark lineup. Det finns väl några drömnamn som inte kunde vara med just nu. Ser man listan är det sex namn och bara en kvinna. Det är många som ligger med i pipen och som jag hoppas kunna ha ett samtal med. Om det här slår väl ut hoppas jag kunna köra vidare. Jag har haft en grundlista med namn och många av dem har tackat ja. Det är också något nytt och det är såklart inte självklart att man ställer upp på det. Om det är så att vi kör vidare och att det blir något som slår väl ut så har jag en uppsjö med spännande personer som jag vill sitta och samtala med. Jag vill ha samtal med alla som jag tycker är häftiga personer för Vimmerby.

"Får se hur det slår ut"

Det kommer vara möjligt att lyssna på plats på Vimmerby Camping, på campingens sociala medier via Youtube och på Dagens Vimmerbys sajt.

– Det finns ungefär 60 platser i restaurangen här på campingen. Vi kommer livesända varje samtal på våra sociala medier via Youtube och det kommer även gå att titta på det via Dagens Vimmerbys sajt. Har man frågor som man vill att personerna ska svara på får man skicka dem till mig.

Vad är förklaringen till att du gör detta?

– Jag har i många, många år haft och har fortfarande diverse olika poddar. Jag har poddat om bland annat bowling och Kungälv och har just nu igång någonting som heter ”Campingpodden”. Samtalen som man har med människor som man fördjupar sig i är väldigt, väldigt roliga. Det kanske inte är en regelrätt utfrågning utan det är ett samtal. Jag hoppas att jag får med mig kloka saker från de här samtalen. Det är människor som jag i mångt och mycket ser som fördelar allihopa för att de gör väldigt häftiga saker.

Hampus Weth Wolmeryd hoppas att det blir en fortsättning efter de sex torsdagstillfällena i höst.

– Vi får se hur det slår ut och var vi landar in på det. Jag själv älskar att ha de här samtalen. När man tycker att något är kul brukar det ofta bli bra också och när något blir bra ska man inte sluta med det.