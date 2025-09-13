Tar nästa steg – företaget anställer hudterapeut

Created by Belle Vimmerby har haft som mål att väva in hudvård på salongen. Nu blir satsningen verklighet. Hudterapeuten Amanda Rosengren började jobba på salongen på fredagen.

Created by Belle, ett företag som driver frisör- och hudsalonger i flera städer i Småland, tog över tre enheter från Intermezzo – Vimmerby, Mönsterås och Jönköping – från och med 1 maj.

Sara Rydberg driver företaget tillsammans med sin man Tobias och driver i dag totalt sju enheter i Småland.

När vår tidning träffade Sara Rydberg i samband med övertagandet var ett av målen att väva in mer hudvård på salongen. Nu kommer beskedet att Created by Belle Vimmerby utökar behandlingsmenyn och anställer hudterapeuten Amanda Rosengren till salongen.

– Det är vår linje med att vi ska kunna erbjuda allt inom hår och hud in house. Vi har fantastiska lokaler som vi också vill nyttja till denna satsning. Vi bygger vår kedja på konceptet med hår- och hudvård, säger Sara Rydberg.

Börjar i dag

Amanda Rosengren är auktoriserad hudterapeut med både SHR- och CIDESCO-examen och erbjuder allt från friskvårdsberättigade behandlingar till mer avancerade hudvårdstjänster. Hon gör sin första arbetsdag på salongen i dag (fredag).

– Hon kommer från Stockholm och har jobbat som hudterapeut där i flera år. Hon är ny hos oss, men inte ny i branschen. Hon har flyttat hit med kärleken.

För salongen i Vimmerby blir det ytterligare ett ben att stå på.

– Det som nu tillkommer är avancerad hudvård och lite mer avkopplande sköna behandlingar som massage. Vi har också kopplat på friskvård till de friskvårdsberättigade tjänsterna som vi erbjuder. Det är nytt för salongen i Vimmerby och något de inte har haft tidigare. Vi tittar på kombinationer för att locka fler och visa fler vad vi erbjuder.