Så ska nya ägaren utveckla verksamheten i Vimmerby

Sara Rydberg (längst till höger) tog via sitt hår- och hudvårdsföretag Created by Belle över Intermezzos verksamhet i Vimmerby i slutet av maj. Verksamheten går numera under namnet Created by Belle. På bilden syns frisörerna Linnea Karlsson och Erika Ojala och ägaren Sara Rydberg. Foto: Ossian Mathiasson