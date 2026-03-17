Nu ska Anders Tankservice stå på egna ben igen: "Bra läge"

Gittan Kägo har jobbat på Anders Tankservice i många år och är nu tillbaka igen. Här tillsammans med Lars Nilsson. Foto: Simon Henriksson

Anders Tankservice har funnits sedan början av 60-talet. Efter en "skilsmässa" från GDL ska det klassiska företaget bli mer självständigt igen. – Det är ett bra läge för att stå på egna ben igen, säger vd:n Lars Nilsson.

Gula och röda bilar. Anders Tankservice AB är i princip en institution i Vimmerby med omnejd. Bolaget startades redan i början av 60-talet och var tidigt ute med slamtömning, trots att det då inte var en kommunal anlägenhet. 1990 köpte man Västerviks Tankservice och då blev Västervik den enskilt största marknaden.

Anders Svensson som startade företaget sålde det till Lastbilscentralen 1995. År 2008 sålde de 47 delägarna Lastbilscentralen till GDL, där Anders Tankservice, Tungservice och ett flertal ytterligare bolag ingick. Finanskrisen måndagen efter OS i Peking vände lite på affären och ett år senare sålde GDL tillbaka fastigheten till det som då blev Kvarteret Lastbilen. Köpare var Frödinge Tanktransport och Hans Nilssons Åkeri AB med Åke Arvidsson som en balansspelare. GDL skalade upp Anders Tanksservice innan förändringen. Produktionsrätten i Västervik tilldelades en annan entreprenör, farligt avfall-marknaden såldes till Stena och administrationen lyfte man upp i sin egen verksamhet. 2021 gick Nils-Olof Nilsson i pension och sålde Frödinge Tanktransport till Daniel Hagström. Hela Kvarteret Lastbilen, där Anders Tankservice och Tungservice då var dotterbolag, sådes strax efter till David Karlsson genom Lycke Invest.

Lars Nilsson, som driver Hans Nilssons Åkeri, har varit vd för både sitt eget bolag och Anders Tankservice sedan 2010 och blev kvar även efter ägarbytet. Det har också funnits ett omfattande samarbete mellan GDL och Anders Tankservice, men nyligen flyttade GDL från området Kvarteret Lastbilen och Lars Nilsson beskriver det som en skilsmässa.

Omsättning på 75 miljoner

Det här är också orsaken till att Anders Tankservice nu åter ska stå på egna ben tydligare än på många år. Bolaget har verksamhet i Vimmerby, Linköping och Nybro.

– Det som har hänt de senaste fem åren är att vi hjälpt GDL med kontrakt i Linköping. Vi har byggt en större och större verksamhet där och har nu tagit över hälften av kontrakten själva, berättar Lars Nilsson.

Under förra året förvärvade man också Stenas verksamhet i Nybro.

– Vi tog över det åkeriet och har där omsättning på 20-25 miljoner kronor.

Totalt sett omsätter Anders Tankservice 75 miljoner kronor och har över 40 anställda. Det är en stor skillnad jämfört med för 15 år sedan.

– Då var det 13 chaufförer, tolv bilar och 15 miljoner i omsättning. Nu har vi dessutom 15 bilar nere i Nybro och 14 bilar i Linköping. I Nybro är bilarna vita, men i Vimmerby och Linköping är det gula och röda bilar.

Annons:

Bygger egen marknad

På grund av ägarförändringar inom GDL och uppsagda kollektivavtal samtidigt som Anders Tankservice själva vuxit och blivit större gled de två ifrån varandra.

– A-tank trivs inte i en för liten kostym. Vi valde att inte skriva på deras nya transportöravtal som vissa andra aktörer har gjort. GDL valde då att flytta härifrån och jobba med andra leverantörer. Det gör att det tar ett tag innan Anders Tankservice kommer in här igen vad gäller slamtömning och spolavtal med mera. Vi valde den vägen och vill tillbaka till hur det var innan GDL skalade upp bolaget.

Det här innebär att Anders Tankservice nu bygger upp en egen administration och egen marknad igen.

– Målsättningen är att Anders Tankservice ska stå på egna ben igen, inte bli en underleverantör, bli självständiga och göra affärer med egna kunder. Vi ska vara en samarbetspartner i stället för en underleverantör.

Lars Nilsson beskriver det som att man är i nålens öga just nu.

– Det är som vilken skilsmässa som helst. Man ska dela upp ditt och mitt, vems är kunden och så vidare. Det finns många med A-tankhjärta och det är därför vi gör det här. Alla vill ha sina gula och röda bilar. Det finns en risk med att kliva av, men 60 miljoner av vår omsättning vet vi finns på vårt bord. Vi har tecknade avtal i Nybro och Linköping.

Så det är här det gäller att hitta kunder igen?

– Jag hoppas att vi kan komma till ett bra samarbete framöver igen, men vi är ödmjuka inför detta. Det är lite känsligt nu förstås, men ingen kund eller samhällsfunktion ska få lida. Vi kan hjälpa varandra och förhoppningsvis kan vi dela upp det bra framöver. Det har fungerat i 60 år så det kommer fungera framåt med för A-tank.

Blir själv 63 år 2026

Anders Tankservice valde att inte lämna anbudet på slamupphandlingen i Vimmerby och Hultsfred tillsammans med speditören GDL.

– GDL fick det och GDL har plockat in en annan aktör som kör slamtömningen. Det har skett från deras huvudkontor och handlar om att skydda sin affär. Det är inget konstigt, men det kan bli en del lustiga beslut rent kortsiktigt. Personalen tycker om att vi blir mer självständigt, har möjlighet att ta hela affären själva och att vi kan jobba närmare kunderna. Det andra är inte fel, men nu har vi provat det i 15 år. Så det är ett bra läge att Anders Tankservice står på egna ben igen. Vi har också tagit slamkontrakt i Borgholm och Mönsterås och anpassar vår kostym. Vi kommer jobba över ett större geografiskt område.

Lars Nilsson, 63 i år, har länge varit vd både för sitt eget Hans Nilssons Åkeri och för Anders Tankservice, där han inte har något ägande. Nu är han dock tjänstledig från sitt åkeri.

– Jag har platschefer på alla tre ställen, men vi håller på att bygga upp en egen trafikledning med eget ledningssystem. Det finns så mycket att göra nu och jag har bra personal på Hans Nilssons Åkeri, men de undrar ju var ägaren är.

Har du haft funderingar på att sälja till samma ägare som äger Anders Tankservice?

– Jag har tänkt så, men är inte mogen för det ännu. Det är mitt eget dilemma, men det är viktigt vem som är ägare och jag tycker fortfarande att det är roligt att hålla på. Jag har inte löst den frågan ännu.

Båda hans barn sitter i styrelsen, men jobbar själva i medicinbranschen.

– De är inte intresserade av att ta över. Jag tycker det är roligt att gå till jobbet varje dag och vill inte att det ska finnas så jättemånga frågor kvar när man går hem. Fokus nu är att ordna upp Anders Tankservice det närmaste halvåret. Jag sålde det 2008 som en av delägarna i Lastbilscentralen och nu ser jag det som att det bara är jag som har historien och kunskapen. Jag vill se Anders Tank under egen flagg och jag vill se att det fungerar, även om jag inte äger något. Jag vill se hjulet gå hela varvet runt och känner att det är mitt "himla" ansvarsområde.