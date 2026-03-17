VÄXANDE BOLAG KÖPER UPP FÖRETAG I HULTSFREDS KOMMUN

Freddy Lindbäck och Magnus Holmgren tar i hand efter att köpet blivit klart. Foto: Pressbild

Företaget Jernforsen Energy har haft en lysande utveckling under de senaste åren. Nu tar man nästa steg genom att förvärva JF Bränslesystem AB som också ligger i Järnforsen.

JF Bränslesystem AB är en mekanisk verkstad med fem anställda. Jernforsen beskriver köpet som en del i företagets utveckling och det handlar bland annat om att "stärka bolagets service- och underhållskapacitet ytterligare".

– Förvärvet är en framtidsförsäkring för oss. Det gör att vi kan bibehålla och samtidigt höja servicegraden för våra kunder, säger Magnus Holmgren, vd för Jernforsen Energy AB, i ett pressmeddelande.

Freddy Lindbäck är tidigare vd och ägare till JF Bränslesystem AB och har över 40 års erfarenhet i branschen. Han kommer att finnas kvar i företaget.

"Den mekaniska verkstaden tillför värdefull kompetens, bland annat inom svetsning av stålkonstruktioner, och bidrar dessutom till en mer effektiv lagerhantering", skriver Jernforsen Energy.

Jernforsen Energy producerar bioenergianläggningar och har skrivit flera stora avtal de senaste åren. 2024 låg omsättningen nära 300 miljoner och bolaget hade 36 anställda.