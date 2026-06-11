LOKALT FÖRETAG TECKNAR TRE AVTAL VÄRDA 300 MILJONER

Jernforsen Energy AB har under den senaste veckan tecknat tre avtal med ett sammanlagt ordervärde på närmare 300 miljoner kronor. Foto: Privat

Jernforsen Energy AB kommer med glädjande nyheter på torsdagen. Företaget har under senaste veckan tecknat tre större avtal med ett sammanlagt ordervärde på närmare 300 miljoner kronor.

Avtalen bidrar till att säkra sysselsättning och fortsatt kompetensuppbyggnad lokalt.

"Det är väldigt glädjande att vi på kort tid kunnat säkra tre betydande affärer. Det visar att vårt arbete uppskattas och ger oss en stark grund framåt", säger Magnus Extergren, säljchef på Jernforsen Energy AB, i ett pressmeddelande.

Projekten startar successivt under året och kommer att sysselsätta både egna resurser och lokala samarbetspartners.