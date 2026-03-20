MATS SÄLJER ELON TILL LINDA – BLIR FLYTT TILL NYA LOKALER

Mats har drivit Elon i 40 år och känner nu att det är dags att gå i pension. Han tog kontakt med Linda Carlsson för en tid sedan och på den vägen är det.

Linda Carlsson köper Elon av Mats Ståhl och kommer att flytta butiken om några månader. Foto: Simon Henriksson

Efter 40 år med Elon i Vimmerby säljer nu Mats Ståhl vitvarubutiken till Linda Carlsson. I några månader till blir butiken kvar på Östra Tullportsgatan, men sedan flyttas den till Materialmännens område. – Jag känner att Vimmerby har fått stå tillbaka i några år och det blir kul att satsa på hemmaplan, säger Linda Carlsson.

Senare i år fyller Mats Ståhl 62 och han känner nu att det är dags att gå i pension.

– Jag har stått här i butiken i 40 år och är andra generationen. Nu finns det ingen som tar över efter mig och då blir det en försäljning. Jag började planera och fundera för det när jag fyllde 60 och jag har haft några att bolla med, berättar Mats Ståhl.

Efter att ha sonderat terrängen blev Linda Carlsson huvudspåret.

– Vi har diskuterat i snart ett halvår och i slutändan gick det väldigt fort. Jag tror på henne. Hon är driven, har hållit på förut och haft vitvaror i sitt sortiment en gång i tiden. Jag tror på den här lösningen.

Elon har haft sin nuvarande lokalisering sedan början av 90-talet, men Linda Carlsson kommer bygga upp en helt ny butik på Materialmännens område och flytta verksamheten dit.

– Linda och jag är överens om ett upplägg där hon kör vidare här ett tag, ungefär tre månader, och sedan öppnar en egen butik dit verksamheten flyttas. Det har att göra med Elons strukturförvandling och att de ser över hur butikerna ser ut. De vill gärna ha ett annat utseende på butiken och då är det här ett bra steg att flytta den till en mer lämplig lokal.

Jobbat med vitvaror tidigare

Mats Ståhl äger fastigheten, där också brorsan Mikael Ståhls Vimmerby Elektriska ligger vägg i vägg.

– Den kommer stå tom ett tag och sedan får vi se vad vi fyller den med. Det är en lägenhet på ovanvåningen också, men vad det blir här vet vi inte ännu.

Linda Carlsson, som bland mycket annat driver Materialmännen och Hotell Ronja, ser fram emot att ta över Elon.

– Jag lade av med vitvaror kring 2013 kanske och är gammal vitvaruhandlare. Det känns mer rätt nu. Det har hänt mycket på marknaden och en hel del stora har försvunnit, säger hon.

Även Mats Ståhl anser att konkurrensläget på orten har förändrats där flera, bland annat Expert och Dahlbergs, försvunnit.

– Det har försvunnit vitvarubutiker i Hultsfred och Mariannelund också.

Ska fixa till en ny lokal

Linda Carlsson tycker att det här passar in i deras koncept.

– Mats kontaktade oss och väckte tanken. Jag känner också att Vimmerby fått stå tillbaka i några år där vi har satsat på andra orter. Det är här hemma man vill vara som bäst och stoltast, så jag tycker det ska bli roligt.

Den nya lokalen ska nu färdigställas under några månader.

– Det blir entrén mot rondellen där. Det blir fristående mot de andra entréerna och mer på den raka delen mot vägen där. Hela fastigheten ska få en rejäl uppfräschning med ny entré och sådär.

Hur stor blir butiken jämfört med den nuvarande?

– Storleken är nog ungefär densamma. Vi kommer att göra en satsning på Elons kök också och ta lite till. Ytan som är ritad är på 500 kvadratmeter plus laget, men vi kan plocka in köksdelen på lagret också, så det blir kanske 600 plus lager.

Namnet blir kvar

Elon har haft två anställda utöver Mats Ståhl. Personalen ingår inte i affären.

– Vi kommer vara två i starten, men hur det blir är inte helt bestämt, säger Linda Carlsson.

Blir det ett eget bolag?

– Det blir ett eget bolag. Elon har sitt koncept med andra affärssystem och det blir smidigt för oss. Så det blir ett eget bolag och kommer heta Elon precis som tidigare.

Ingen av parterna vill kommentera värdet på affären.