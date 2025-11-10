Norsk storstjärna till Kharma: "Garanterat utsålt"

Den norska artisten Tix kommer till Kharma den 6 december. En av Novratidis största bokningar hittills. Foto: Pressbild

Den 6 december väntas det bli lapp på luckan på Kharma i Vimmerby. Christopher Novratidis har lyckats boka den norska stjärnan Tix för en spelning. – Jag har jagat honom länge, säger nattklubbsägaren.

I helgen var rapparen 1.Cuz på Kharma i Vimmerby. Det krockade med Novemberkåsan.

– Vi gick minus där och det var en tuff kväll, så är det. Men en kväll får inte ta ned alla sju bra veckor vi har haft, säger Christopher Novratidis.

Han är redan laddad för nästa stora nattklubbskväll i Vimmerby. Det blir den 6 december och till den har han landat en av sina största bokningar hittills.

– Jag har jagat honom länge, men det är svårt i lilla Vimmerby. Vi har ett publiksnitt på 450 personer och det är sällan han spelar på mindre klubbar, men jag har tjatat och tjatat i två års tid, och nu uppstod det en lucka. Det är en av våra största bokningar och en av våra dyraste under de här tolv åren.

Vad kände du när den gick i hamn?

– "Fan vad bra", kände jag bara. December kommer bli en kanonmånad och det behöver vi verkligen. Det har varit småtrögt efter pandemin, men vår nya speldel har verkligen lyft allting. Även restaurangen och våra vanliga pubkvällar. Vi har sju väldigt bra veckor. Restaurangen och AW:n går också bra. Det är många företag som kommer hit och käkar och kör våra spel.

Kan göra delen ännu större

Två nya spel kommer att komma om ett tag.

– Jag är inte främmande för att göra det ännu större och utveckla det ännu mer heller. Det är gästerna som bestämmer det.

Just den 6 december kommer alltså en av Norges stora, Tix, till Kharma och Vimmerby. Artisten har över 300 000 följare på Instagram och är bland annat känd för låtar som "Kaller på deg" och "Nå koser vi oss". 2021 representerade han Norge i Eurovision Song Contest med bidraget "Fallen angel".

– Det blir ett dansgolv, dubbla barer och hela stället öppet. Vid 23-tiden kommer vi stänga ned darten och biljarden, men annars är allt öppet som vanligt.

Kommer det bli utsålt?

– Det blir garanterat utsålt. Vi kan nog fylla Kharma två gånger om den kvällen. Biljetterna vi hade att sälja i lördags tog slut på 25 minuter och jag är helt övertygad om att det blir smockat.