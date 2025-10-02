Nattklubben satsar på nytt upplägg – då är bara kvinnor välkomna

Nattklubben Kharma väljer att satsa på ett helt nytt koncept den 11 oktober. Under flera timmar är bara kvinnor välkomna och klubben gästas av två profiler från Paradise Hotel.

Under två och en halv timme är det enbart kvinnor som släpps in på Kharma. När klockan sedan närmar sig midnatt öppnas portarna för männen.

På plats kommer Paradise Hotel-kändisarna Benjamin och Nicholas för mingel och en show.

Ägaren Christoffer Novratidis tror på satsningen:

– Paradise Hotel har vi haft tidigare och det brukade vi köra två gånger per år men det dog ut omkring pandemin. Nu är de tillbaka och känns hetare än någonsin. Ladies Night i är första gången vi kör rakt ut med detta upplägg. Jag har tänkt på det ett tag men inte riktigt bestämt eller känt för hur vi skulle lägga upp det. Nu när vårt nya nöjesrum med alla spel är klar så kände vi att det var ett perfekt sätt att köra det i samband med PH och låta alla tjejer få nyttja och känna på den delen i lugn och ro med sina vänner, säger han.

Novratidis utlovar ett liknande upplägg för män längre fram.