KHARMA STORSATSAR: ”NU SKA DET BLI MER NÖJE I VIMMERBY”

Här, mitt emot den stora baren och bakom där black jack-bordet tidigare stod, är ingången till Kharmas nya spelavdelning. Foto: Micael Rundberg

Nattklubben Kharma storsatsar och investerar flera hundratusen kronor i en helt ny avdelning, unik för Vimmerby, som har premiär på fredag. – Nu ska vi se till att det blir mer nöje i Vimmerby, säger ägaren Christopher Novratidis.

I elva år har väggen in till Sandras gamla dansgolv, som numer används som förråd, funnits där. Nu är den riven och på fredag är det premiär för nattklubben Kharmas senaste jättesatsning, som har kostat ”många, många hundratusen kronor”.

Av de 300 kvadratmeterna har 120 totalrenoverade kvadratmeter använts till att låta uppföra ett helt nytt spelrum. Här kommer du bland annat hitta en ny sittplatsdel, en projektor som ska visa sportevenemang på storbildsduk, två Scolia Pro darttavlor med automatiskt räknesystem, ett airhockeyspel, en boxboll där utmanarna bedöms utifrån hur bra och hård träff man lyckas prestera samt det fotobås som man installerade häromveckan.

– Vi börjar där och hoppas att folk tycker det är kul, och börjar gå ut ännu mer. Vi har 180 kvadratmeter ytterligare som kan utnyttjas till speldelen om det här slår väl ut. Det är inte hugget i sten, utan det kan mycket väl komma att bli fler nya spel – det beror på vad folk vill ha, säger Kharmas ägare Christopher Novratidis.

Annat spännande på gång

Även Kharmas restaurangmeny kommer att förändras, allt för att bättre passa det nya konceptet.

– Vi tänker oss att om man sätter sig i sittdelen och kollar någon livesport eller spelar nåt av spelen, så kanske man vill käka exempelvis en smash burger, fish and chips, kycklingvingar eller enklare tilltugg. Det kommer vi att erbjuda framöver, berättar Christoffer.

Samtidigt har Kharma en hel del spännande saker på gång under hösten. Bland annat planeras det för ytterligare en upplaga av Vimmerby Gungar, någon ny temakväll och konserter med ett par heta artister.

Mimmis bortgång har påverkat

Det finns flera anledningar till att Chrille har valt att göra den här storsatsningen – flera av dem är rent affärsmässiga.

– Något har hänt efter pandemin. Folk vill sysselsättas och beröras på ett helt annat sätt än tidigare. Men för att jag och familjen ska kunna hålla på med det här och försörja oss på det så måste vi utvecklas och ha ytterligare ett ben att stå på. Framför allt ska vi se till att det nu blir mer nöje i Vimmerby.

Men det finns också personliga skäl för Chrille:

– Efter att farsan (den legendariske Vimmerbykrögaren Mimmis Novratidis) gick bort hamnade jag i ett mellanrum med allting. Skulle jag skita i det här, sälja Kharma, dra vidare och börja leva mitt eget liv, eller ska jag vara kvar?

– Nu är det nästan två och ett halvt år sedan farsan dog, och framför allt under det senaste halvåret har det vuxit fram att jag inte är färdig här. Vimmerby har jag vuxit upp i, Vimmerby är min stad, Vimmerby vill jag vara kvar i – det är vad jag känner här och nu. Det var en av anledningarna till att jag gjorde den här satsningen. Samtidigt kan jag inte göra något annat i den här stan, utan det är Kharma jag vill hålla på med.

”En höst att minnas”

Kommande helg är det alltså premiär för den nya speldelen. Det blir pub på fredagen och på lördagen nattklubbskväll. Innan dess ska dock en hel del jobb göras klart – de sista spelen ska installeras och sista ljudet dras.

– Det här blir jättebra, men har dragit ut lite på tiden. Tanken var att öppna senast under den andra veckan i juli, men det har varit semestertider och folk har varit lediga. Sedan kände vi att vi inte ville stressa, och det kändes bra med nypremiär till hösten. Det är ju ändå lite av en höstgrej att vara inne och spela, säger Christopher.

– Jag både hoppas och tror att det här blir en höst att minnas. Det är första gången på jättelänge som jag känner mig så här motiverad och har den där innerliga glädjen tillbaka. Jag tror till hundra procent att den här satsningen även var exakt vad jag behövde som person.