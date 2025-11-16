Många långväga gäster för Vimmerbyresturangerna på höstens Moveat

Lokalgänget bestående av Viktor Lockström, Wilma Hjelm, Johan Klingstedt, Nell Brindmark, Felix Karlsson och Elvira Sandström var några av de första för dagen att testa pizzaslice på Monte Carlo. De hoppades att den mysiga baren på övervåningen skulle användas oftare.

Marie Eriksson och Helene Blom hade tagit bussen från Västervik för att unna sig en dag med restaurangbesök i Vimmerby.

En Nyköpingskvartett gav maten på Björkbacken höga betyg. Lisbeth och Alfred Elmeborg gjorde sin 43:e Moveat medan Göran och Helen Månsson "bara" var inne på sin sjunde.

Björn Lindkvist och Anita Björkman från Stockholm hade fått Moveatupplevelsen som julklapp av barnen.

Vissa sällskap var större än andra. Liselotte Huldin, till höger, var en av tolv personer som skulle prova mat under lördagen.

I lördags var det dags för ännu en vandring mellan sex restauranger i Vimmerby när Moveat återkom till staden. Runt 170 personer provsmakade maten och bekantade sig med lokalerna samtidigt som man umgicks och hade en trevlig dag.

Novemberupplagan av Moveat startade vid Eat Charge to Move där gästerna fick sina armband av evenemangsansvariga Martina Juved. Den inledande rätten här var penne pasta pomodoro med suterade räkor och tillbehör. Vid tolvtiden hade redan en hel del personer startat sin matvanding enligt Martina:

– Just nu är vi en tredjedel in. Vi har sålt 170 biljetter och lite över 50 har kommit ännu. Det är fantastiskt, det finns inget bättre sätt att starta helgen!

Liselotte Huldin från Storebro var med i ett sällskap på tolv personer och var imponerad av maten på Eat Charge to Move:

– Jag var överraskad av att det var så bra här! Jag trodde inte det, vi har inte varit här och ätit tidigare. Det var trevligt. Sedan vet man ju att Ramons är bra, Guldkant är bra.

Mellanlandning på Björkbacken

Många av deltagarna fortsatte till Björkbacken som andrastopp. Där serverades pepparbiff med rösti. Björn Lindkvist och Anita Björkman från Stockholm hade just avslutat provsmakningen och var i full färd med att ge betyg i appen. Paret hade övernattat i Norrköping och sedan åkt vidare till Vimmerby för att se vad stadens restauranger hade att erbjuda. Björn gav pepparbiffen ett gott betyg:

– Den var bra! Vi testade inte det vegetariska, vi äter fortfarande kött; men inte så mycket. Bra stekt, konstaterade han och Anita funderade över betyget och kom fram till att Björkbacken var riktigt bra.

Gott betyg för Moveat Vimmerby

Att åka långväga till olika Moveatevent är en grej för många, vid bordet intill satt Nyköpingsgänget Lisbeth och Alfred Elmeborg samt Göran och Helen Månsson. Lördagens Moveat var det 43:e för Lisbeth och Alfred. De har gjort Moveatbesök över hela södra halvan av Sverige – från Ludvika och nedåt berättar Lisbeth. Göran och Helen gjorde sitt sjunde Moveat:

– Vi har inte gjort så många. Vi kom ju med tack vare Lisbeth och Alfred. Vi visste inte om det. Annars hade vi nog gått tidigare, svarar Göran.

– Hade vi vetat om det här konceptet... det är jättebra, tillägger Helen.

– Sett till menyerna som vi ser så är Vimmerby väldigt högt upp om vi jämför med alla andra städer. Därför du har en bra meny, typ här pepparbiff, och jag ser fram mot de andra också som hjortfilé med kantarellsås. Det är en jättebra meny, konstaterar Lisbeth.



Kvartetten berättar att man på en del av eventen "har otur och får tre råbiff".

– Vi har haft kontakt med rätt mycket folk inom Moveat, själva bolaget. De har lite svårt att styra upp, förklarar Alfred. De ger dem (restaurangerna) tips men samtidigt vill restaurangerna presentera det de klarar av i relation till antal gäster. Det innebär att i vissa fall, i det här fallet var vi tydligen runt 170 som ska gå, tar du en stad som Stockholm eller Örebro är det 350. De kan inte riktigt styra upp vad de ska äta. De ger tips och sedan är det upp till restaurangen vad de ska äta. I vårt huvud tycker vi att restaurangen ska servera det de tycker de är duktiga på.

Gott men lite tråkigt

Alla besökare var inte så längväga ifrån. Marie Eriksson och Helene Blom hade tagit bussen från Västervik och klev av vid Folkets park. De har gjort tidigare Moveatbesök men inte i Vimmerby:

– Vi har varit i Västervik och vi har varit i Söderköping. Det är första gången här och än så länge är det väldigt god mat, säger Marie.

Ännu mer lokala matgäster satt det på restaurang Monte Carlo där man som vid tidigare Moveat serverade pizzaslice. På övervåningen satt gänget Viktor Lockström och Wilma Hjelm från Silverdalen med Johan Klingstedt och Elvira Sandström från Vimmerby samt Nell Brindmark och Felix Karlsson från Frödinge. Detta var deras andra stopp och på frågan om vad det hittils upplevt i smakväg svarade Elvira:

– Alltså, det är ju gott men har man sett menyn så är de här kanske lite tråkiga. Men det är ju ändå gott.

Gänget gav bra betyg åt serveringen och baren på Monte Carlos övervåning.

– Vi blev serverade här på övervåningen, det var mysigt! De borde ha det öppet hela tiden, fortsätter Elvira och tittar ut över pubdelen. Sällskapet hade gärna sett att övervåningen användes oftare, kanske med storbilds-TV som en sportbar.