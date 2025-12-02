Amerikansk artist gör intim spelning i Vimmerby – "En högtidsstund"

Mötesplatsen blir platsen för en intim spelning med Willy Tea Taylor, som säger sig trivas bäst i just konsertlokaler med intim miljö. Foto: Ossian Mathiasson

Han ska ha omtalats som en av de viktigaste amerikanska singer-songwriters i vår tid. I kväll gör Willy Tea Taylor ett turnéstopp i Vimmerby, för en intim spelning på Mötesplatsen i Vimmerby. Som första stopp efter Klubben på Nalen i Stockholm och Nederländerna härnäst.

Smålands Country Club står bakom arrangemanget i den, som man säger, intima miljön som är i Mötesplatsen. Willy Tea Taylor säger sig dessutom trivas bäst i just konsertlokaler med intim miljö "där det finns en speciell luft som svetsar alla samman i ett enda ögonblick och gör dem helt fokuserade på samma sak", enligt artisten.

"Han tror att det är den typ av situationer som verkar läkande på människan och det är där han känner sig mest hemma både på scenen och i publiken”, skriver Smålands Country Club i ett pressmeddelande inför kvällens spelning.

”Det kommer bli en högtidsstund för alla som vill njuta av låtar med reflekterande texter som engagerar och griper tag i dig”.

Livet tog en ny riktning

Willy Tea Taylor växte upp i Oakdale i Kalifornien, en stad som kallas Cowboy Capital of the World, dominerad av boskapsskötsel och rodeotävlingar och i hans släkt fanns framstående boskapsuppfödare.

Hans liv tog dock en helt ny riktning efter ett besök på Strawberry Music Festival i Yosemite nationalpark, där han hörde den hyllade singer-songwritern Greg Brown.

Annons:

Förstärkte hans önskan

Så från att ha skrivit poesi tidigare satsade han allt på att berätta och sjunga historier.

”En annan händelse som förstärkte hans önskan var när han fick se dokumentärfilmen Heartworn Highways, där Guy Clark sitter i sitt kök med andra singer-songwriters och spelar för varandra en julafton omgivna av askbägare fulla av fimpar och halvrökta cigaretter samt mat och sprit. Andra artister som har haft betydelse för Willy Tea Taylor är John Hartford, Roscoe Holcomb, Willie Nelson, Bob Dylan och Weird Al Yankovic”, skriver Smålands Country Club.

Nu är han själv en hyllad singer-songwriter efter att ha debuterat som soloartist 2011 med albumet 4 String, där hans ackompanjerade sig med en fyrsträngad tenorgitarr från 1920-talet. 2023 kom hans senaste album The Great Western Hangover med hans nya band The Fellership och är hans första album i alt-countrystil.