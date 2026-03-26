Föreningen inleder jubileumsår med nykomling på countryhimlen

Smålands Country Club fyller 30 år under 2026. Jubileumsåret inleds på Komedianterna i Vimmerby med Malmöbandet Canola på scen. – Vi är glada över att Komedianterna välkomnar oss i sina lokaler och jag tycker att vi hjälper varandra till att kunna bjuda på kulturevenemang i Vimmerby.

Det säger Marcus Thell som är vice ordförande i countryföreningen, som kommer ha en rad evenemang under jubileumsåret.

Det första för året sker på lördag, då Malmöbandet Canola äntrar scenen.

– Det är roligt att kunna bjuda på ett band i början av sin karriär. Kan mycket väl bli en fjäder i hatten för oss att senare kunna säga att ”Canola, de lirade hos oss på Komedianten för flera år sen”, säger Marcus Thell i ett pressmeddelande.

Färskt band på svenska countryhimlen

Canola bildades i april 2025, så de är onekligen ett färskt band på den svenska countryhimlen, tillägger Thell.

Men, även att det bara gått ett år har de redan fått uppmärksamhet från såväl USA som Sveriges egna ”countryambassadör” Mattias Hansson på P4 Country.

– Bandet håller på att bygga på sin repertoar av egna låtar, där det framför allt är bandmedlemmen Linus Grafström som skriver majoriteten av materialet. I skrivande stund har de ett tiotal egna låtar som de varvar med covers under sina framträdanden, uppger Marcus Thell.

Annons:

Namnet kändes naturligt

Canola betyder raps på engelska och bandmedlemmarna tycker att namnet kändes naturligt och väldigt ''''country'''' i sin engelska betydelse.

– Att vi sedan dessutom är från Skåne och omgivna av rapsfält så kändes det än mer naturligt säger Linus Grafström i pressmeddelandet.

”Gott om twang”

Deras inspirationskällor kommer från lite olika håll. Linus själv är ett stort fan av Bakersfield Sound och dess twang-stil. Andra av bandmedlemmarna framhåller gärna 1970-talsstorheter som Willie Nelson, Waylon Jennings och Tony Joe White. Tillsammans kokas det ner i en stil som är lika delar ”gammalt”, (t.ex. Merle Haggard) som nytt (t.ex. Charley Crockett), står det i presentationen.

Canola gav ut sin självbetitlade debut-EP med fem låtar i januari och i april ska nästa EP spelas in.

– Publiken som kommer till Komedianten kan förvänta sig gott om twang, klassisk honky tonk och ett bra sväng, hälsar Linus Grafström.

Framhåller samarbetet

Marcus Thell säger sig vara nöjd med bokningen och framhåller det goda samarbetet som finns mellan dem och Komedianterna.

