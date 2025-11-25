Stadsfesten lever vidare – satsar på att anställa inför 2026

Föreningen bakom Eksjö stadsfest anställer en marknadskoordinator på 50 procent inför nästa års festival. Foto: Pressbild

Eksjö Stadsfest blev lyckat 2025. Nu blickar man fram emot 2026 och detta med en nyanställd marknadskoordinator.

Föreningen Fiesta Eksjö arrangerade stadsfesten för första gången 2008. Allt sedan dess, utöver pandemiåret 2020, har stadsfestivalen arrangerats i grannkommunen.

Det är en av de största festivalerna i Småland med över 25 000 besökare varje år. I helgen höll föreningen årsmöte och då omvaldes Maria Stejdahl som ordförande för ytterligare ett år.

"Vi gör även i år ett positivt resultat i vårt bokslut, vilket ger oss möjlighet att fortsätta boka biljettsäljande akter och göra en stadsfest 2026 i samma nivå som 2025", skriver man i ett pressmeddelande.

Biljetterna kommer att släppas den 26 november. Då släpps också avslutningsakten till stora scenen på lördagskvällen.

"En bokning vi är mycket nöjda med och som varit önskad av vår publik flera år i rad", skriver man.

Anställer en marknadskoordinator

Inför 2026 fortsätter samarbetet med Fredrik Carlsson-Sjöö gällande artistbokningar och projektledning av stadsfesten under genomförandet. Dessutom har man valt att anställa Ellen Kullengård på 50 procent som marknadskoordinator. Hon kommer avlasta den ideella styrelsen med marknadsföringsarbete, sociala medier och andra administrativa uppgifter.

"Eksjö stadsfest är oerhört viktig för vår kommun och för att vi ska fortsätta genomföra en stadsfest av denna stadsfest på ideell basis vid sidan av vårt ordinarie arbete är Fredrik och Ellens funktioner viktiga för oss för ett hållbart och långsiktigt stadsfestarbete", skriver arrangörerna.

Även 2026 kommer stadsfesten att arrangeras den sista helgen i augusti.