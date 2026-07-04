Brodern informerade golfare om Börje Salming ALS-stiftelse

Stig pratade med deltagare om arbetet som stiftelsen utför - från att samla in pengar till forskning men också att åka ut och prata med de som drabbats av den.. Foto: Stefan Härnström

Vid hål tio på Hamnplan Live Golfen vajade en flagga med en välkänd hockeyikon – Börje Salming. På årets tävling fanns hans storebror Stig Salming med och informerade golfarna om Börje Salming ALS-stiftelse tillsammans med stiftelsens generalsekreterare Karin Karlström.

De båda representanterna för stiftelsen informerade om den nedbrytande sjukdomen som tagit många liv. Börje gick bort i den 71 år gammal 2022. Stig förklarar att stiftelsen handlar inte bara om att få in pengar till forskning, mycket handlar om att åka ut och informera om nervsjukdomen.

– Vi har fått möjligheten att vara här och visa upp oss och lära andra människor att det här finns. Vi måste hjälpas åt. Det är ett lagarbete det här för att vi ska komma åt "den här skiten" som Börje kallade den gräsliga sjukdomen.

Har ni pratat med någon idag som har en anhörig med ALS?

– Inte just här, men till och från så får vi ju sådana kontakter där vi ser att folk kommer fram och pratar om släktingar, anhöriga och arbetskamrater som har lämnat dem.

Åker ut till drabbade

Karin och Stig berättar att stiftelsens verksamhet också involverar att åka ut och prata med de som drabbats av ALS. Några som kan lyssna och har erfarenhet av hur sjukdomen påverkar livet.

Golfspelarna fick information vid utslaget och det lottades också ut signerade tröjor med bland annat Niclas Lidströms autograf.

Stig är visserligen själv en golfare sedan många år men på Västerviks Golfklubb handlade vistelsen bara om att representera stiftelsen.

– Jodå, jag har hållit på och spelat en längre tid fast vid sådana här tillfällen brukar jag hålla mig borta från golfspelet. Då koncentrerar jag mig på att försöka vara lite mer informativ och prata om det här.