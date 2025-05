Nooshis stora hyllning till Beijer: "Alltid funnits där"

Lennart Beijer tackar för den hyllning han fick av V-ledaren Nooshi Dadgostar under hennes tal. Foto: Simon Henriksson

Lennart Beijer är en stor profil inom vänsterkretsar och satt i riksdagen mellan 1994 och 2006. Hultsfredsbon har varit ordförande för Vänsterpartiet i drygt 50 år, men har nu lämnat över klubban till Madelene Johansson.

Lennart Beijer överraskades i samband med Nooshi Dadgostars första maj-tal i Hultsfred med en riktig hyllning från sin partiledare.

– Han har betytt så mycket för så många och också för Vänsterpartiet. Det är han som alltid funnits där. Han har delat ut flygblad, skrivit artiklar, hållit tal och tagit fajter för Hultsfredsborna och landet. Under sina år i riksdagen utvecklade han näringspolitiken, energipolitiken och politiken för småföretag. I över 50 år han har varit ordförande för Vänsterpartiet i Hultsfred. Nu lämnar han över för facklan efter så många år i partiets och samhällets tjänst. Tack för all tid, tack för all kraft Lennart, säger Nooshi Dadgostar.

Lennart Beijer var inte alls beredd på den hyllning som kom.

– Nej, det var inget jag hade räknat med. Det brukar inte vara så i något parti. Man glömmer bort sina gamla. Det var en väldig hyllning, men jag tycker det är roligt att andra får pröva sina krafter.

Att ha lockat hit Nooshi Dadgostar var förstås stort för Vänsterpartiet och även Socialdemokraterna i kommunen. Men flera andra toppolitiker har varit på första maj-firande i Hultsfred.

– Det är lite av en tradition. Vi började med Gudrun Schyman och så har det fortsatt.

Lennart Beijer är nu inne på sin allra sista tid inom politiken, säger han.

– Det är dags nu. Det var dags för rätt länge sen egentligen. Det är bra att en ny tjej får pröva sina krafter. Jag sitter kvar till nästa val, men sedan är det klart.