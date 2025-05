Kängan till matjättarna under talet i Hultsfred: "Rånet ska stoppas"

Under närmare en halvtimme talade Nooshi Dadgostar i Hultsfred på första maj. Hon var starkt kritisk mot den sittande regeringen. – Statsministern har inte bara is i magen. Han är djupfryst, sa hon från scenen i Folkets Park och drog ned applåder.

Det var upplagt för ett stort firande i Hultsfred när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet arrangerade ett gemensamt firande. I år hade man lyckats locka hit Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar och i princip hela länets vänsterpartister befann sig i Hultsfred.

Tåget var det största på åtskilliga år och man tågade, med musik från Vena Musikkår, från centrala Hultsfred ned till Folkets Park. Där höll sedan Nooshi Dadgostar ett halvtimmes långt tal.

– Äntligen har jag fått komma till Hultsfred – Smålands stolthet. Vilket otroligt tåg. Det var större än Stockholm höll jag på att säga. Oj, vad många festivalsomrar jag haft i den här stan. Jag blir varm av att se att vi är så många på plats här i dag. Tack till Sveriges arbetare. Utan er stannar Sverige, inledde Nooshi Dadgostar bland annat med att säga.

Hon hann förstås beröra många ämnen och även lansera en nyhet, vilket det går att läsa mer om HÄR. Men mycket kom att handla om den situation landet befinner sig i och den regering hon själv inte direkt är nöjd med.

– Vi varnade för regeringen och dess stödparti. Att de skulle montera ned vår välfärd, öka de ekonomiska klyftorna, slå sönder vår sammanhållning. Trots att förväntningarna var låga så har det blivit som jänkarna säger "You can''''t make this shit up". Vi har en halv miljon arbetslösa, rekord i antal konkurser, minustillväxt, tvärnit i bostadsbyggandet, snabbaste prisökningen på mat någonsin och massuppsägningar i vården, skolan och omsorgen. Vi kan konstatera att statsministern inte bara har is i magen. Han är djupfryst, säger Nooshi Dadgostar under sitt tal.

"Vad gör regeringen?"

Hon menar att möjligheten finns att förändra den här situationen.

– Vi gör det gröna stålet, vi bygger världens säkraste bilar, vi gör världens bästa möbler. Vi har vattenkraften, arbetskraften, kompetensen – när vi investerar i Sverige, i Hultsfred och det gemensamma folkhemmet.

Nooshi Dadgostar drog sedan ned applåder när hon förklarade att både Tjustbanan och Stångådalsbanan behöver rustas upp.

– Det är arbetarrörelsen som har byggt Sverige till ett starkt land. Samma politik som nu gjort våra ungdomar arbetslösa kommer till sist göra Kristersson och Åkesson arbetslösa.

V-ledaren berättade sedan om en 38-årig trebarnsmamma som hoppar över frukosten och äter några finncrisp och kanske ett ägg till lunch.

– Caroline har ett heltidsjobb och går till sitt jobb varje dag. Mammor som jobbar heltid har inte råd med hyran, maten och barnens fritidsaktiviteter. Det är 2025, inte 1925. Vad gör regeringen? De sänker skatten för sig själva. Vad gör de med vårt Sverige mot våra barn?

Kallade partiledarkollegorna för "Bill och Bull"

Hon kallade sedan Ulf Kristersson (M) och Jimmie Åkesson (SD) för Bill och Bull.

– Bill och Bull är regeringens livstidscoacher. Kristersson tipsar om att handla hos dem med bättre priser. Åkesson föreslår att gå och handla där det är billigt. Det finns tre stora företag på marknaden och de samarbetar för att höja priserna. Det är därför priserna fortsätter att höjas på maten trots att världsmarknadspriset har sjunkit. Matjättarna gör rekordvinster mitt i brinnande kris. Det är ett rån och vår regering låter det fortgå. Prissättningen ska vara totalt transparent, överprissättningen ska leda till böter och matmonopolet ska brytas upp. Rånet ska stoppas, sa Nooshi Dadgostar och fick applåder av första maj-deltagarna.

Partiledaren gick även hårt åt finansminister Elisabeth Svantesson (M).

– Hon är vår tids Marie-Antoinette. Har ni inte råd med hyran, så bygg en altan. Har ni inte råd med mat, så köp kakor. Har man ansvar att styra landet kan man inte lämna walk over och låta matjättar, banker och elbolag råna Sveriges befolkning.

Hon berörde även sakers tillstånd utanför landets gränser.

– I världen pågår brutala krig. Vi har sexåriga Ali som sitter på ett hustak i Gaza efter att tryckvågen från en bomb landat i huset. Hans pappa och syskon dog. Vi har mammor i Charkiv som föder barn mitt under bombanfall. Vi har en orange president i väst som reser murar mot oss och ett Kina i öst vi inte vill vara beroende av, sa Dadgostar innan hon förklarade att Vänsterpartiet vill rusta det militära försvaret och stärka totalförsvaret.

Hon avslutade med att skicka med en uppmaning.

– Ensamstående mödrar får gå hungriga för att ställa mat på bordet till sina barn. Låt det här synas i fikarummen, på skolorna, på arbetsplatserna. Det är bara ett drygt år kvar med den här usla regeringen och dess stödparti.

Andra talare också

Nooshi Dadgostar var förstås det som lockat så många till just Hultsfred denna första maj, men Socialdemokraternas lokala ledare och kommunens oppositionsråd, Alexandra Svensson, höll också ett kortare tal och likaså Mazen Aldour, som är ordförande för SSU lokalt i Hultsfred.

Johanna Wright stod för musiken och Föreningen Arbetarkulturs kulturpris 2025, det som även kallas för Vänsterpartiets kulturpris, delades ut till Anhörigföreningen i Hultsfreds kommun.

Föreningen, som startades 2006, beskrivs vara unik i hela länet och stödjer personer som vårdar sina anhöriga i hemmet. "För viktigt arbete i periferin", löd den korta motiveringen. Ingen från Anhörigföreningen hade möjlighet att vara på plats för att ta emot priset.

