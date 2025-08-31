S-TOPPEN LÄT SKATTEBETALARNA STÅ FÖR FEST OCH MIDDAGAR

S-toppen i regionen, Angelica Katsanidou, har låtit skattebetalarna stå för fest och middagar. Foto: Arkivbild

S-toppen och regionens högsta politiker, socialdemokraten Angelica Katsanidou från Västerviks kommun, har låtit skattebetalarna stå för såväl kongressfester som middagar. Samtidigt har hon kvitterat ut fullt traktamente. Det visar en granskning av Dagens Nyheter.

Angelica Katsanidou från Västerviks kommun är regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län och därmed regionens mest framstående politiker.

Hon är den politiker av de 200 politiker som Dagens Nyheter granskat som låtit regionen – i slutändan skattebetalarna – stå för allra störst del.

Det är närmare 200 politiker som låtit regionerna stå för resor, fester och hotellnätter när de åkt på interna partiaktiviteter, enligt DN.

Katsanidou har, som enda socialdemokrat, låtit regionen stå för festavgiften under Socialdemokraternas partidagar. Detta utöver kostnader för resa och boende. Hon har också gått ut och ätit middag två gånger i veckan och skickat kvittot till regionen.

Totalt handlar det om ungefär 13 340 kronor. Enligt Katsanidou har kostnaderna betalats genom ett utbildningsstöd som ingår i partistödet.

– Vi har en modell där delar av partistödet ligger kvar i regionerna. Det här partistödet som ligger kvar använder man till utbildning och interna partimöten. De nationella partidagarna kan naturligtvis bli föremål för det, säger Angelica Katsanidou.

Tycker inte hon gjort fel

Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör på Region Kalmar, skriver till DN att det är gruppledarna för respektive parti som ansvarar för sitt partis hantering av utbildningsstödet. Att använda utbildningsstödet till partidagar kan vara i enlighet med fullmäktiges regler, skriver hon vidare.

Dagens Nyheter har granskat regionens regeldokument och skriver att det inte stämmer.

"Där står att utbildningsstödet finns utöver partistödet, och att det ska gå till regionala kurser. Det står också att kurserna och konferenserna ska behandla frågor som berör regionens verksamhet", skriver DN.

– Årligen så genomgår regionen en revision kopplat till vår ekonomi och där görs bedömningen att det är korrekt, säger Angelica Katsanidou.

Skadar förtroendet menar professor

S-toppen har också fått fullt traktamente av regionen när hon varit på konkressen. Traktamente ska, enligt Skatteverkets regler, inte betalas om mat ingår i resan. Under tre dagar har Katsanidou låtit regionen betala för middagar samtidigt som hon fått fullt traktamente, enligt DN.

S uppger att partiet centralt betalar för personer som bjuds in till kongressen.

– Alla övriga som åker dit, den kostnaden får man lösa själv. Det är ingenting som vi tar ansvar för. Hur man gör där, det måste vara upp till varje enskild politiker. Men de regelverk som finns ska följas och det förutsätter jag att de gör, säger partisekreteraren Tobias Baudin.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, menar att det här inte har gått rätt till, enligt DN.

– Det är ett tydligt lagbrott, partidagar är inget som har med regionerna att göra, säger Olle Lundin.

Det här skadar förtroendet för regionerna och politikerna, menar Patrik Bremdal, som är universitetslektor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet.

– Jag tycker förtroendefrågan är oerhört viktig. Och framför allt i en tid när vi ser ett minskat förtroende för både det allmänna och för politiker, så är det ju ännu viktigare att man faktiskt ser till att agera på ett sätt som upprätthåller och stärker förtroendet för systemet, säger han.