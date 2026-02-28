Nu blir regionens skosatsning verklighet: ”Jämställdhetsfråga”

"Om vi tittar på många andra arbetsplatser där det är fler män än kvinnor så finns det ofta redan arbetsskor, medan arbetsplatser som är kvinnodominerande är det tvärtom", säger Angelica Katsanidou (S). Foto: Tess Hartika och Most Photos

Från och med på söndag, den första mars, inför Region Kalmar län ett skobidrag till medarbetare i vårdnära yrken. Cirka 6 500 anställda inom vård och tandvård får möjlighet att köpa ergonomiska arbetsskor för 1000 kronor vartannat år.

Beslutet fattades av regionstyrelsen förra året och är en del av regionplanen 2024-2027. Reformen började som ett facklig-politiskt förslag i det gemensamma handslaget mellan LO och Socialdemokraterna i Kalmar län och var ett av Socialdemokraternas vallöften inför mandatperioden.

En jämställdhetsfråga

Skosatsningen vill regionen bland annat göra för att öka attraktiviteten som arbetsgivare, förbättra arbetsmiljön för personalen och främja hälsan genom fotriktiga skor.

Enligt Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande, är satsningen också en jämställdhetsfråga.

– Om vi tittar på många andra arbetsplatser där det är fler män än kvinnor så finns det ofta redan arbetsskor, medan arbetsplatser som är kvinnodominerande är det tvärtom. Där är det inte lika självklart med arbetsskor. Så därför så tycker jag att det är en jätteviktig jämställdhetsfråga också, samtidigt som det givetvis handlar om arbetsmiljö och den typen av frågor också. Man går och står väldigt mycket i vården, man rullar sängar och det är risk för halka och allt möjligt. Därför känns det jättebra att det här nu blir verklighet, säger hon.

Bidraget gäller skor som är vanliga inom vårdavdelningar, exempelvis gymnastikskor eller tofflor. Det riktar sig till omkring 200 personalkategorier. Bland de största grupperna finns läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor, psykologer, biomedicinska analytiker, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, medicinska sekreterare, tandläkare och tandsköterskor.

Erbjudandet omfattar tillsvidareanställda, visstidsanställda med anställning längre än tre månader samt timanställda som arbetat mer än 500 timmar. Ersättningen betalas ut mot kvitto och kommer på lönen.

”Man måste börja någonstans”

Varför valde regionen att införa ett bidrag i stället för att ha helt fria arbetsskor som arbetsgivaren tillhandahåller? Angelica Katsanidou berättar att man gjort det valet utifrån Skatteverkets regler.

– Om det är fria arbetsskor så måste regionen äga arbetsskorna. I det här fallet så blir det du som individ som har dina personliga skor. Så vi har valt att gå den vägen. Annars skulle det kunna bli bara en typ av sko eller väldigt få valmöjligheter för de anställda som man upphandlar, men här kan man välja helt fritt vad som passar utifrån din fot och dina behov, säger hon.

Räcker det med 1000 kronor vartannat år för ergonomiska skor?

– Det är vad vi har kommit fram till. Sen framöver om det skulle behövas, ifall det blir dyrare eller man märker att det inte räcker till, då kanske man kan ändra summan. Men man måste ju börja någonstans.

Skulle det kunna bli fler yrkesgrupper inom regionen som får skobidrag?

– Det kan hända att det blir relevant för fler yrkesgrupper framöver, men i dagsläget är det redan många som har arbetsskor betalda i sina yrken, och med den här satsningen så når vi en väldigt stor andel av de anställda inom regionen.

Kostnaden för reformen beräknas till cirka 11–12 miljoner kronor under två år och finns med i regionplanen 2026–2028.