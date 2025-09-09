10 av 24 tjänster vakanta – då kan platserna öppna igen

Förlossningen vid Västerviks sjukhus har haft en tuff sommar och två vårdplatser dras in tills vidare. Foto: Bildbyrån

10 av 24 barnmorsketjänster på förlossningen i Västervik är vakanta. Förra veckan stängdes två av fem vårdplatser – och det kommer dröja innan de öppnas igen. – Vi hoppas att vi kan få in nya krafter i början på nästa år, säger chefen Michael Algovik.

Förlossningen i Västervik har haft rekryteringsproblem under flera år och under sommaren förvärrades situationen. Idag är 10 av 24 – hela 41,6 procent – tjänster vakanta. En topp i barnafödslar under sommaren förvärrade situationen ytterligare och Region Kalmar får inte ens tag i hyrpersonal i tillräcklig omfattning.

Det är bakgrunden till det drastiska beslutet att dra in på 40 procent av platserna, de tidigare fem blir nu tre.

– Det är väldigt tråkigt att vi hamnat i den här situationen. Under lång tid har vi haft en brist på barnmorskor och det har blivit mer akut sista månaderna. Vi får inte in hyrpersonal i den mån vi skulle önska, säger Michael Algovik till vår tidning.

Kan behöva åka 15 mil

Neddragningen gjordes förra veckan. Konsekvensen för gravida kan bli stor där blivande mammor i norra delen av länet kan hänvisas till Kalmar i stället, cirka 15 mil bort från Vimmerby och Västervik.

– Vi har inte behövt hänvisa någon ännu. Sedan kan det vara bra att säga att hänvisningar sker hela tiden, vi har tagit emot hänvisningar från Linköping, Norrköping och Kalmar under sommaren. Att det blir enstaka fall vid toppar är inte jättekonstigt och då är det bättre att hänvisa till någon som har kapacitet.

Vilka risker ser du med det här beslutet?

– Det är inte bra att åka långa sträckor, sedan är det inte tänkt att de som är i aktiv förlossning ska åka iväg. Det kan vara att man har någon kontroll och skickas till Kalmar istället. Vi vill att alla som är gravida hör av sig så får vi göra en värdering där och då.

"En betydande förlust"

När vårdplatserna kan öppnas igen kan inte Algovik svara på.

– Vi hoppas att vi kan få in nya krafter i början på nästa år och hamna på en bättre nivå på bemanningen då. Att 10 av 24 tjänster är vakanta är en betydande förlust.

Du tror att platserna kommer vara stängda året ut?

– Det tror jag, om vi inte får tillgång till hyrpersonal. Kan vi inte få det i större omfattning så kommer vi inte kunna öppna.

Hyrpersonal bemannar de tio vakanta tjänsterna.

– Tidigare har det varit ganska lätt att få tag på hyrpersonal, men under sommaren och hösten har vi inte fått tag i hyrpersonal i den omfattning vi önskat.

Är det en ekonomisk fråga?

– Nej, vi har ett tydligt ställningstagande från sjukvårdsledningen om att förlossningen ska hållas öppen så behöver vi hyrpersonal får vi ta in det. Nu har vi inte kunnat få till det så vi kan få ihop en vettig verksamhet.

"Fått ta extrapass"

Medarbetarna är slitna av situationen.

– Personalen är ganska slutkörd över sommaren. Många har fått ta extrapass och blir slitna. När ljuset är långt borta i tunneln är det svårt att hålla energin uppe.

Avdelningen hanterar cirka 750 förlossningar per år.

– Vi hade en topp i juli där det föddes väldigt många barn och det bidrog till att energin tog slut. Tidigare sa man att det var fler barn som föds på våren, men nu hade vi en topp mitt i sommaren som vi inte sett tidigare. Jag har ingen siffra på förväntade förlossningar framöver.

Finns det några risker för de som får en plats hos er?

– Vi har full bemanning för att täcka det uppdraget. Läkarstaben är inte påverkad alls och där har vi full bemanning. Sjukhusets resurser finns i övrigt. Budskapet är att vi inte har stängt, vi har dragit ned lite grann och vi ska ge en bra vård för dem som kommer till oss.

Redan i somras stängdes vårdavdelningen på kvinnokliniken. Där ser inte Algovik några direkta konsekvenser.

– Patienter som behöver operation kommer få vård på den kirurgiska avdelningen istället. Där är det ingen större skillnad och akutverksamheten pågår precis som tidigare, där har vi samma bemanning som tidigare.

