FLERA PLATSER STÄNGS PÅ FÖRLOSSNINGEN I VÄSTERVIK

Kvinnor i norra delen av länet kan behöva åka till Kalmar eller Norrköping för att föda. Det är en av riskerna efter att Region Kalmar stängt två av fem vårdplatser på förlossningen.

Skälet är svårigheter att få tag i barnmorskor. BB påverkas inte av neddragningen, men Kvinnokliniken stängs helt tills vidare.

– Vi har en brist på barnmorskor och har haft det under lång tid. Vi måste planera och se till att vi får en rimlig arbetsbelastning för dem som jobbar hos oss, säger Michael Algovik, verksamhetschef för kvinnokliniken vid Västerviks sjukhus, till Västerviks-Tidningen.

"Kalmar kan bli aktuellt"

Enligt Algovik ska gravida inte vara oroliga.

– Nej det tycker jag inte man ska vara. Vi kommer ha öppet som vanligt, men i vissa fall kan det hända att vi tvingas hänvisa någon och då är det i första hand till Kalmar kanske som kan bli aktuellt. Men det vill vi ju helst undvika om vi inte måste, säger han till VT.

Flera tjänster är vakanta.

– Det saknas flera stycken. Jag har inte i huvudet exakt hur många tjänster som fattas men det har gjort att vi måste planera så vi får en rimlig belastning så att vi ändå kan hålla öppet och bibehålla säkerhet på ett bra sätt, säger Michael Algovik till VT.

Patienter på Kvinnokliniken kommer istället få vård på andra mottagningar.

"Inte tagit situationen på allvar"

Kristdemokraterna reagerade direkt på nyheten.

– Att en kvinna i Västervik, Vimmerby eller Hultsfred riskerar att behöva resa upp till 15 mil enkel väg till Norrköping eller Kalmar för att föda barn är oacceptabelt. Det är en direkt konsekvens av att den styrande majoriteten (S, C och V) i Region Kalmar län misslyckats, säger Jimmy Loord, regionråd för Kristdemokraterna.

Loord anser att skulden sitter hos den politiska ledningen.

– Att gömma sig bakom ”kompetensbrist” är att fly sitt ansvar. Det här är ett arbetsgivarproblem och därmed ett politiskt problem. Majoriteten har inte tagit situationen på allvar och nu får länets kvinnor betala priset, säger Loord.