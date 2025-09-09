REGIONRÅDET: Kvinnor i norra länet ska inte behöva oroa sig

Kvinnor i norra delen av länet kan behöva åka till Kalmar för att föda. Två av fem vårdplatser på förlossningen i Västervik har stängt. Regionrådet Mattias Adolfsson menar att blivande mödrar i norra länet inte behöver känna oro. – I möjligaste mån ska vi undvika att patienter från Västervik och Vimmerby hänvisas dit, säger han.

Under tisdagen berättade Västerviks-Tidningen att två av fem vårdplatser stängts på förlossningen på Västerviks sjukhus. BB påverkas inte av neddragningen, men kvinnokliniken stängs helt tills vidare.

Det här kan i förlängningen leda till att blivande mödrar i norra Kalmar län kan tvingas åka till Kalmar för att föda.

Regionrådet Mattias Adolfsson (S), som är ansvarig för hälso- och sjukvård i länet, säger att det just nu är ett ansträngt läge.

– Det är ett ansträngt läge dels personalmässigt och dels med situationen kring arbetsmiljön och fastigheterna som vi gått till botten med. Det är en allmän brist på barnmorskor i landet och det är huvudförklaringarna.

Det har länge varit känt att det finns arbetsmiljöproblem på kvinnokliniken kopplat till fastigheten.

– Det hänger ihop och dels finns det en generell brist och dels har vi flera sjukskrivna som en konsekvens av bristerna i arbetsmiljön i fastigheten. Vi har gått till botten med det och det ligger ett beslut på regionstyrelsens bord om en ombyggnation för 300 miljoner kronor för att komma till bukt med problemen kring fastigheten.

Men det ligger väl en bra bit fram i tiden?

– Det ligger en bit fram och kommer leda till en hel del omförflyttningar. Parallellt med det ska vi jobba med den enskilda individen under tiden för att skapa goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Nu vidtar vi åtgärder som är tillfälliga för att anpassa verksamheten och klara den situation vi har med de medarbetare vi har.

"Vill försöka lugna"

Mattias Adolfsson tycker inte man som blivande mamma i norra länet ska känna sig oroliga.

– Medborgare i Västervik med omnejd ska känna sig trygga med att det även fortsättningsvis kommer vara en god förlossningsvård.

Men det finns risk att blivande mödrar får åka till Kalmar för att föda?

– Om mödrar ska föda på annan ort är det framför allt de som finns i mellanlänet. Det är Oskarshamn med omnejd som kommer hänvisas till Kalmar och det är den prioriteringsordning man arbetar efter. Är det akut så kan man fortfarande tas emot.

Så blivande mödrar i Västervik och Vimmerby behöver inte känna en oro för att de ska riskera att få föda i Kalmar?

– Nej, det ska vi undvika i första hand. Det är de som är närmast Kalmar i första hand. Man har haft den här situationen i ett par veckor, men ännu inte behövt skicka någon dit. Vi kommer kunna hantera den här situationen och ta hjälp av varandra.

Har du förståelse för att det här ändå kan skapa en oro?

– Alla sådana här situationer kan skapa en oro, men jag vill försöka lugna. Vi kommer göra anpassningar, vi kommer klara patientsäkerheten och vi kommer erbjuda en god förlossningsvård.

Oklart när allt är som vanligt

Antalet vakanta tjänster på kvinnokliniken är flera och patienter kommer framöver få vård på andra avdelningar. Hur länge den här, enligt Adolfsson, tillfälliga förändringen kommer bestå är oklart.

– Det finns inget exakt datum. Vi jobbar med flera planer parallellt. Det handlar om att titta på mer hyrpersonal, anställa fler sjuksköterskor, utbilda fler barnmorskor. Det är ett paket av åtgärder. Kan vi en gång för alla få bukt med arbetsmiljön kopplat till fastigheten kommer också mycket bli bättre.

När kan de här två platserna på förlossningen öppna igen?

– Det går inte att säga i nuläget. Det handlar om det jag nämnde ovan, men vi vill tillbaka till den tidigare arbetssituationen så snart som det bara är möjligt.

"Politisk pajkastning"

Oppositionen har snabbt varit ute och kritiserat regionmajoriteten. Jimmy Loord, regionråd för KD, säger att det är oacceptabelt att en kvinna i Västervik, Vimmerby eller Hultsfred ska riskera att behöva åka till Norrköping eller Kalmar för att föda barn. Han säger att det är en direkt konsekvens att av den styrande majoriteten misslyckats.

– Det blir en politisk pajkastning och stämmer inte. I möjligaste mån ska vi undvika att blivande mödrar från Västervik eller Vimmerby ska åka till Kalmar. Det handlar om platser som ligger närmare Kalmar och där det är ungefär lika långt. Det är dessa patienter som kommer hänvisas dit. Sedan är vi angelägna om att komma tillbaka till den situation vi ska ha.

Jimmy Loord menar också majoriteten flyr sitt ansvar och gömmer sig bakom begreppet kompetensbrist. "Majoriteten har inte tagit situationen på allvar och nu får länets kvinnor betala priset", menar Loord.

– Det där är inte sant och stämmer inte heller. Det finns en bristsituation i hela landet, framför allt vad gäller mellanstora sjukhus. Det är svårt att attrahera nya barnmorskor och vi jobbar med att möjliggöra utbildningsanställningar och en successiv påfyllnad. Vi har det extra kämpigt i Västervik, men jobbar på för att attrahera fler till att vilja bli barnmorskor, säger Mattias Adolfsson (S).