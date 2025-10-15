Lokala C-toppen om partiledarens avgång: "Vart är vi på väg?"

Centerpartiet står inför en svår situation. Mindre än ett år före valet avgår Anna-Karin Hatt som partiledare – bara fem månader in på jobbet. – Vart är vi på väg i Sverige? frågar sig lokala centertoppen Peter Karlsson.

I maj avgick den dåvarande partiledaren Muharrem Demirok efter en tids spekulation. Den interna kritiken hade då varit skarp och på en blixtinkallad pressträff meddelade Demirok, som tidigare varit kommunalråd i Linköping, att han inte ville stå i vägen för partiet.

Han hade då bara suttit som ledare för Centerpartiet i två år. I maj tog Anna-Karin Hatt över som partiledare, men hon blev inte heller långvarig på posten.

Under onsdagen meddelade Anna-Karin Hatt på en pressträff att hon avgår som partiledare efter bara fem månader. Beslutet motiveras utifrån det hat och hot hon som politiker fått utstå. Även den mer långvariga företrädaren Annie Lööf beskrev mycket hat och hot under sin tid.

– Att hela tiden känna att man behöver se sig om över axeln och inte känna sig helt trygg, inte ens hemmavid. Jag påverkas av det mycket djupare än vad jag trodde jag skulle göra, säger Anna-Karin Hatt.

"Vart är vi på väg i Sverige?"

Centralt placerade centerkällor berättar för SVT att partiet är i chock och att beslutet kommer högst oväntat. Den lokala centertoppen Peter Karlsson beklagar beskedet.

– Jag har inte så många kommentarer. Det här är kort inpå och man måste inse varför. Det har verkligen känts bra med henne och det är jättetråkigt, säger han.

Hennes motiv kring att det handlar om hot och hat gör honom också illa till mods.

– Det är väldigt oroväckande när en partiledare avgår på grund av hat och hot. Vart är vi på väg i Sverige? Jag tror det blir svårare för alla framöver och jag är orolig för det. Alla behöver ta sig en funderare.

"Får starta om"

Partiledarbytet kommer nu att ske med knappt ett år till valet. Allt annat än optimala förutsättningar för partiet och den som tar över.

– Det är inte bra nära ett val och vi har verkligen känts på gång. Nu får vi starta om, men vi har tid på oss och det är upp till valberedningen att börja jobba.

Vem vill du se som ny partiledare?

– Min favorit är Emil Källström. Han tackade nej senast, men jag ville se honom då och jag vill se honom nu. Annars har jag inga tips eller någon tro, men det här kom precis nu så det är väldigt tidigt.

Hur tror du det påverkar partiet att väljarna ska lära känna en ny partiledare?

– Det är svårt att säga, men vi har många kompetenta centerpartister i riksdagen, så jag tror att det kommer lösa sig.

Det är den tidigare riksdagsledamoten från länet, Anders Åkesson (C), som är ordförande i valberedningen. En ny partiledare ska utses vid partets ordinarie stämma i november.