Bara var fjärde kvinna på listan – därför tar Urban, Björn och Angelica plats

Centerpartiet har presenterat sin valsedel inför höstens val. Toppar gör väntat Peter Karlsson och nyförvärvet Urban Kennmark står som nummer två. Bara var fjärde är kvinna på listan. – Helst hade vi önskat tio till, säger Bertil Carlsson, sammankallande i valberedningen.

Under gårdagskvällen presenterade Centerpartiet sin valsedel inför höstens kommunval. Bertil Carlsson, sammankallande i valberedningen, fanns på plats tillsammans med partiets sex toppkandidater.

– Vi började redan på försommaren med ett öppet upprop om att det var dags att föreslå kandidater till valsedeln. Bakgrunden är att få fler engagerade och att få fler att ta upp näven från byxfickan. Det sanna patoset för alla fritidspolitiker är att göra gott för sina medmänniskor i första hand, säger Bertil Carlsson.

Det har funnits en stor samstämmighet bland partiets medlemmar om placeringen av kandidaterna på listan.

– Efter den vägledande omröstningen har vi tittat efter om det fattas något eller om det är snedfördelat på något sätt. Historiskt sett har vi varit väldigt starka i vissa delar och fått en viss majoritet om jag uttrycker mig så, men nu är det inte så. Nu är det en bra spridning tycker jag.

Begrepp som Frödingecentern har använts historiskt sett. Nu är det endast fem av 27 namn som kommer från Frödinge.

– Vid vår stämma fastställdes valsedeln och vi har en blandning av erfarna politiker, men det finns också personer med andra fördelar och erfarenheter som vi är tacksamma att ha fått in.

"Gillar folket"

Bland de nya på listan finns till exempel tvåan Urban Kennmark. Han har varit engagerad inom partiet i sin ungdom och gör nu politisk comeback.

– Jag har varit engagerad i samhället på andra håll och har suttit som kassör i Vimmerby Hockey. Jag har varit engagerad i Vimmerby IF och FBSK och har varit det ända sedan barnsben. Nu står mina barn på egna ben och jag har tänkt mycket på hur kommunen fungerar. Jag ser det som en förening, där alla är medlemmar i kommunen. Vi behöver tillsammans värna om det vi har. Ser man ett glasspapper på stan är det bättre att plocka upp det än att skriva ett inlägg på Facebook om att kommunen inte städar, säger Urban Kennmark.

Att det blev just C var ganska givet för honom.

– Jag gillar folket och vet att det är bra människor som gör ett gott jobb för kommunen. Nu hoppas jag att folk också tycker att jag är en bra människa. Jag kommer in utifrån med nya ögon och är man medlem i en kommun, så är det viktigt att helheten fungerar. Alla måste lyfta blicken och hjälpas åt.

Björn Tunek står som nummer fem på listan och lär också komma in i fullmäktige efter valet. Han engagerade sig hårt i skoldebatten, när skolan i Tuna var nedläggningshotad. Han fanns inte med i valrörelsen 2022, men sitter som ledamot i barn- och utbildningsnämnden redan nu.

– Det blir min första valrörelse. Jag var inblandad i skoldebatten och pratade med olika politiker och fick ett bra intryck av Centern. Ska man vara med och göra en insats, så handlar det om att ge tiden och engagemanget. Då blev det Centern för mig och det har fungerat alldeles utmärk. Det är en bra grupp tycker jag, säger Björn Tunek.

Bara sju av 27 kvinnor

På listan som innehåller 27 namn är 20 män och sju kvinnor. Nästan tre av fyra kandidater är alltså män.

– Helst hade vi önskat tio till, men av någon underlig anledning är det svårt att få kvinnor att engagera sig politiskt, säger Bertil Carlsson.

Är det ett problem att bara sju av 27 är kvinnor?

– Det är inte ett problem, men vi hade hoppats på varannan. Nu har vi var tredje kvinna i början av listan. Den är också öppen, så vi kan fylla på med fler kvinnor, säger Peter Karlsson.

Angelica Gunnarsson står som nummer tre på listan och Susanne Linder som nummer sex.

– Personligen är jag sugen på comeback. Jag blev invald 2022, men lämnade av personliga skäl under 2024. Jag har inte mer tid än någon annan egentligen, så det är svårt att säga varför det inte är fler kvinnor, säger Angelica Gunnarsson.

Susanne Linder är den här mandatperioden vice ordförande i socialnämnden.

– Jag känner att jag kan bidra och vill fortsätta driva vidare frågor där. Jag månar om en bra arbetsmiljö för både anställda och brukare. Jag jobbar själv inom vården och brinner för de här frågorna.