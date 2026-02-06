Inga besked från partiets toppkandidat kring hur Vimmerby ska styras

Peter Karlsson (C) kan tänka sig att ta klubban från Eva Kindstrand Ströberg (S) vid en valframgång i höst. Foto: Simon Henriksson

Den här mandatperioden styr Centerpartiet Vimmerby kommun tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Med drygt 200 dagar kvar till valet vill man inte lämna några besked. – Det tar vi efter valdagen, säger toppnamnet Peter Karlsson (C).

Under torsdagskvällen presenterade Centerpartiet de 27 namn som ska vinna kommunvalet för partiet i höst. HÄR kan du läsa mer om det.

Överst på listan står för första gången Peter Karlsson. Han har varit lite av den eviga tvåan i partiet och har själv inte varit aspirant på att bli kommunstyrelsens ordförande tidigare.

Vid det senaste valet backade han upp Jacob Käll (C), som sedan valde att gå i pension under mandatperioden. Nu är Peter Karlsson redo att vara frontfiguren.

– Den här gången var det givet. Det känns jätteroligt. Vi har nytt och gammalt, det här blir ett bra gäng.

Är du redo att bli kommunstyrelsens ordförande vid valvinst?

– Det är jag, men samarbetet har fungerat bra och Sossarna är betydligt större, så då ska vi göra ett kanonval. Möjligheten finns. Vi har inget valprogram gemensamt och det tar vi efter valdagen.

Så det blir inget besked före valet?

– Nej, inga besked före. Vi ser att samarbetet har fungerat och vi har fått ordning på kommunen. Det har börjat gå åt rätt håll. I det kommunala handlar mycket om personkemi. Det är inte så stora skillnader mellan partierna. Vi har försökt få med alla partier i KSAU och vi har en samstämmighet och väldigt få voteringar. Det är det vi strävar efter.

Vill inte ge några som helst besked

Centerpartiet kliver in i den här valrörelsen med ett riktigt katastrofval i ryggen. 28,1 procent i valet 2018 blev 15,64 procent i det senaste. Historiskt sett är Centerpartiet vana vid en helt annan nivå lokalt.

– Målsättningen måste vara att öka och jag har en förhoppning om att ta tillbaka ett par mandat. Jag hoppas att väljarna ser att vi gör ett bra arbete och att vi får fortsäta.

Är målsättningen att öka med två mandat?

– Nej, det var bara något jag sa. Vi har inte pratat ihop oss om det ännu, utan det återkommer vi till. Men vi är överens om att vi ska öka.

Både M och KD har pratat en del om att era väljare är rätt borgerliga här. Tror ni att det blir ett problem för er att ni samarbetat med S och V?

– Det är ett större problem på riksnivå än kommunalt. Det är inte så stora skillnader och det jag får till mig är inte att vi måste samarbeta med de borgerliga. Det viktigaste är att vi får ordning på kommunens ekonomi och att kommunen sköts på ett bra sätt, säger Peter Karlsson.

I vår serie halvtidsintervjuer började Peter Karlsson öppna dörren på glänt mot att även kunna samarbeta med Sverigedemokraterna framgent. Han vill dock inte säga något om detta nu.

– Vi har inte satt valprogrammet och måste sätta oss ned och diskutera det först. Du får inga besked just nu mer än att samarbetet har fungerat bra.

Brinner för företagsklimatet

Vilka frågor som kommer dominera valrörelsen är svårt att säga i nuläget, menar toppkandidaten.

– Men jag tror att ekonomin blir rätt viktig. Vi har stora investeringar framöver och vi har även ett högt skattetryck. Det vore fantastiskt om vi kunde sänka skatten. Det är ett mål som vi i Centern gärna ställer upp och driver. Annars är det svårt att veta vilka frågor som blir aktuella.

Själv brinner Peter Karlsson framför allt för företagsklimatet och ungdomsfrågor.

– Vi måste få ett närmare samarbete mellan näringslivet och skolan. Nu har vi dragit igång Varbergsmodellen och den hoppas vi mycket på. Det är viktigt att ungdomarna vet vad de ska välja när de börjar gymnasiet. Mina tre barn hade ingen aning i nian. Vi behöver visa på möjligheterna som finns här i vår kommun och i närområdet.

Han är väldigt nöjd med det lagbygge hans parti har presenterat och som han själv leder.

– Vi har en bra bredd inom både socialen och barn- och utbildning. Att Urban tar en tätposition är tacksamt och han kommer kunna ställa kritiska frågor. Jag är väldigt nöjd med laguppställningen. Jag hoppas att det blir en valrörelse med bra klimat och debatter, så att vi slipper pajkastning. Det är bättre att tala om vad man vill än att klanka ned, förminska och lägga ut det på Facebook.