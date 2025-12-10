Förskolan ska stängas – det händer med barnen och pedagogerna

Lars Sandberg (C) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Ola Hammarbäck (KD) är andre vice ordförande i nämnden. Foto: Simon Henriksson

Förskolan Snövit ska avvecklas. Det beslutade nämnden på dagens sammanträde. – Jag har den största respekt för att föräldrar känner oro, säger andre vice ordförande Ola Hammarbäck (KD).

Det har varit på gång hela hösten efter att nämnden gjort en utredning kring förskolestrukturen i Vimmerby tätort. Kritiken från vårdnadshavare har varit stor mot förslaget att stänga förskolan Snövit, som består av två avdelningar, och som funnits sedan 1990.

I början av november möttes kommunen och vårdnadshavarna, men vårdnadshavarnas kritik har inte hjälpt. Under onsdagen tog barn- och utbildningsnämnden beslut om att föreslå kommunfullmäktige att avveckla förskolan till hösten 2026.

Nu ska det här passera kommunstyrelsen i mitten av januari och kommer sedan upp för slutligt avgörande i slutet av januari i kommunfullmäktige.

En barnkonsekvensanalys har gjorts, men har inte gjort att nämnden skiftat inställning.

– Den är inte bara gjord utifrån barnen på Snövit, utan på samtliga berörda barn. Om kommunfullmäktige tar beslut att avveckla, så blir vårdnadshavarna kontaktade för att få medverka till att det blir en så bra överflytt till en annan förskola som möjlig, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars Sandberg (C).

Förstår att det finns kritik

Nämnden var enig i beslutet och därmed talar ingenting för en annan utgång i fullmäktige. Moderaternas ledamot Hannah Gånge anmälde sig själv jävig och deltog inte i beslutet. Detta utifrån att hon själv såg att det fanns personliga kopplingar till personer med starka kopplingar till förskolan.

De styrande politikerna har förståelse för att det finns kritik mot beslutet från föräldrar och vårdnadshavare.

– De har valt den här förskolan och vi har full förståelse för att det påverkar vårdnadshavarna nära och att man inte vill det här. Men vi har inte sett att de här skälen överstiger de större skälen i frågan som är de ekonomiska och resursfördelningskapaciteten, säger Sandberg.

– Jag har den största respekt för att föräldrar känner oro och är missnöjda med förslaget till beslut. Ambitionen från nämnden och förvaltningen är att det ska bli en så bra lösning som möjligt för barnen. Jag har full tillit till att våra pedagoger kommer jobba med det här i ganska månader. En tredjedel av barnen lämnar redan för förskoleklass och det kommer vara 20 barn kvar. Under den här tiden handlar det om att förbereda barnen på ett bra sätt och finnas med och skapa trygghet från pedagogernas sida, säger Ola Hammarbäck (KD).

Både Lars Sandberg och Ola Hammarbäck menar att man känner med vårdnadshavarna.

– Vi förstår att det är en känslig fråga som påverkar dem som valt Snövit. Vi är övertygade om att personalen kommer göra allt de kan för att få till en trygg och bra övergång. Det är roligt att höra vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten som bedrivs på Snövit, men så är det antagligen på våra övriga förskolor också och vi har en bra verksamhet för våra barn oavsett vilken förskola det är.

Jämför med andra kommuner

Skolchefen Jabil Seven betonar att hela Sverige sitter med samma frågor utifrån den demografiska utvecklingen. Något som även Lars Sandberg lyfter.

– I Nybro lägger man ned tre F-6-skolor och tre förskolor på samma gång. I Västerås lägger man ned sju förskolor. Det här är över hela landet.

Även om grunden i beslutet är demografiskt kommer man även kunna spara en del på detta, men man kan ännu inte säga vad det rör sig om. När beslutet i fullmäktige är fattat är uppsägningstiden nio månader.

– När lokalkontraktet är uppsagt och det har löpt ut, så slipper barn- och utbildning lokalkostnaden. Men kostnaden kvarstår i kommunen tills en annan verksamhet flyttar in eller att man avyttrar fastigheten.

Det händer med pedagogerna

Någon diskussion om att titta på andra alternativ har inte funnits. Det beror på att man ser att man behöver minska med just två avdelningar och att Snövit består av två avdelningar.

– Det blir naturligt. På andra förskolor har man kanske redan gjort åtgärder genom att det inte är fullt med barn i alla avdelningar. Även när de här 20 hamnar någonstans, så finns det fortsatt en överkapacitet, säger Sandberg.

Var barnen kommer hamna är ännu inte klart.

– Alla vårdnadshavare ska vara erbjudna att besöka den förskola man vill för att se hur det är. Rektorer och pedagoger tillsammans med vårdnadshavare kommer att lägga upp en plan för att det ska bli så bra som möjligt för varje barn.

Vad händer med pedagogerna?

– I ett inledningsskede kommer man följa med barnen för en trygg och bra övergång. På längre sikt har vi inte diskuterat ännu. Alla kommer inte kunna följa med alla barn. Alla 20 barn kommer inte kunna välja varsin förskola och väljer inte alla 20 en och samma förskola, om det inte är Nybble vill säga, så är det högst troligt att man får den man väljer.

Risk för uppsägningar

Totalt är det 6,70 tjänster på Snövit och åtta personer som jobbar.

Finns det risk för uppsägningar?

– Fortsätter barnantalet att minska, så kan vi inte ha samma antal pedagoger.

Men inte utifrån det här beslutet?

– Det är inget som är diskuterat eller uttalat i dag.

Hur ser ni på risken för att det här inte kommer räcka och att ni behöver diskutera fler stängningar?

– Inte i dagsläget, men fortsätter det så här att det föds färre och färre barn som prognosen visar även efter 2029, så hamnar vi i det läget. Vi vill inte, som Nybro, ta tre på en och samma gång. Vi vill gå försiktigt fram, så vi har kapacitet om utvecklingen skulle vända eller om den som har privat omsorg väljer den kommunala i stället.