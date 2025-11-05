Så var förskolemötet: "Mer känslor nu än på Brännebro"

Nämndens ordförande Lars Sandberg (C) upplevde att det blev mycket känslor på mötet med vårdnadshavarna till barn på den nedläggningshotade förskolan Snövit. Men det hade han också förväntat sig. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos/Simon Henriksson

Förskolan Snövit ska avvecklas. Detta på grund av den demografiska utvecklingen. Under tisdagen mötte kommunens representanter vårdnadshavare. – Det var mer känslor nu än när vi träffade vårdnadshavarna på Brännebro, säger Lars Sandberg (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

På grund av den demografiska utvecklingen – med allt färre födda barn – initierade barn- och utbildningsnämnden en utredning kring förskolestrukturen i Vimmerby tätort.

Den landade i ett förslag om att lägga ned förskolan Snövit, som består av två avdelningar.

Det har kanske inte helt oväntat inte fallit i god jord hos föräldrarna som har barn på den aktuella förskolan. Snövit har funnits sedan 1990 och just nu handlar det om 30 barn som går där.

Den 4 november var datumet för mötet mellan kommunen och vårdnadshavarna med barn på förskolan Snövit i Vimmerby. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars Sandberg (C) representerade kommunen tillsammans med förskolchefen Eva Johansson.

– Jag skulle säga att mötet blev ungefär som förväntat. Mycket känslor och det är förståeligt. Det är de här föräldrarna och deras barn som är berörda. Vi drog bakgrunden med hur befolkningsutvecklingen ser ut och hur få barn prognosen säger kommer födas och i reella tal hur få barn som fötts jämfört med tidigare. Därför har vi landat i att två avdelningar behöver stängas och då är det Snövit som är på förslag, säger Lars Sandberg.

Hur var tonen nu jämfört med de skolmöten som hölls?

– Det var mer känslor nu än vad det var när vi träffade vårdnadshavare på Brännebro. Jag hade väntat mig detta. Det finns en anledning varför man valt den här förskolan. Det är en liten förskola med bra personal. Våra övriga förskolor är också bra och har bra personal, men när det kommer på förslag att den här förskolan ska läggas ned så är det klart att man reagerar.

"Ingen gick över gränsen"

Lars Sandberg tyckte att mötet innehöll mycket känslor, men att det hölls på en relativt god nivå.

– Det var ingen som gick över gränsen och det var ingen otrevlig stämning. Det var mycket känslor, men man höll det på en bra nivå.

Vad bär ni med er från mötet?

– En del i mötet var den här barnkonsekvensanalysen. De här barnen är för små och därför får vårdnadshavarna föra deras talan. De fick en del frågor som de har skrivit ned svaren på. Det handlar om att underlätta så mycket som möjligt och vill man får man sätta ihop en skrivelse. Då hamnar den också i underlaget och där kan man säga precis vad man tycker och tänker. Man ska inte få känslan av att man inte fått säga vad man tycker.

Tycker du att vårdnadshavarna visat förståelse för hur den demografiska utvecklingen ser ut?

– Jag skulle säga både och faktiskt. Det är beroende på vem man pratar med. Det finns delade uppfattningar och det kommer komma fler skrivelser. Man är inte alls nöjd med alla delar i det här, så är det ju.

"Vi har överkapacitet"

Nu ska barnkonsekvensanalysen färdigställas och sedan ska frågan upp till beslut i nämnden i december.

– Synpunkterna som kommit fram ska sammanställas av förvaltningen och läggas till i underlaget. Är det så att nämnden fattar beslut om att föreslå fullmäktige att avveckla Snövit, så kan det ske i februari. Det ska också passera genom kommunstyrelsen först.

Vad kommer ni spara på att lägga ned den här förskolan?

– Framför allt kommer vi kunna optimera resurserna. Någon exakt siffra har jag inte och det är inte heller det som är avgörande. Det handlar inte bara om pengar, utan om personal och lokaler. Lokalen kostar så länge kommunen äger den, men om nämnden kliver ur den behöver vi inte betala hyra där.

Vad betalar ni i hyra?

– Jag vet inte det på rak arm, men det är inte heller det ekonomiska som är skälet. Vi har en överkapacitet och även om vi lägger ned Snövit, så kommer vi fortfarande ha överkapacitet.

Kan man inte ha intagningsstopp och låta de barn som nu går på förskolan gå kvar, när den verkar vara så populär bland vårdnadshavarna?

– Till slut har du då kanske tre barn på hela förskolan och det blir inte rimligt. Det som är på förslag är att det blir intagningsstopp nu efter årsskiftet och sedan avvecklas inte förskolan förrän till hösten 2026. Sedan kommer man få viss förtur såtillvida inte alla 20 väljer samma förskola och avdelning.

Är det planerat någon mer träff?

– Nej, det är inte planerat fler träffar. Däremot kommer alla vårdnadshavare att få erbjudande om att besöka de förskolor man vill för att titta på den och känna efter om det kan vara ett alternativ eller inte.

I relativ närtid kommer det komma en artikel med hur vårdnadshavarna ser på detta.