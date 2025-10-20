Kommunen lägger skulden på media: "Kan bli galet"

Ägaren till HS Service och Support är starkt kritisk till Vimmerby kommun. Detta eftersom man fick läsa om att avtalet var uppsagt dagar innan man blev kontaktade av kommunen. – Det är dumt att man får läsa det i media först, men det är för att ni är på direkt efter sammanträdet, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

– Det är riktigt pissigt gjort.

Så uttrycker sig ägaren och vd:n till HS Service och Support, som driver Smålands Städsupport i Vimmerby. Bolaget har haft LOV-avtalet med kommunen gällande städning inom hemtjänsten.

I torsdags tog socialnämnden beslut om att säga upp avtalet och upphöra med LOV helt och hållet. Något som ägaren och vd:n fick till sig i helgen, när en anställd skickat Dagens Vimmerbys artikel till honom.

"Det är för att ni är på direkt"

Först på måndagen blev han uppringd och informerad av kommunen direkt.

Socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) tycker inte att det blev helt bra.

– I november var det dags att omförhandla och vi har ett helt års uppsägning. Därför tog vi det här beslutet och vill du veta mer får du ta det med Anette (Nilsson, socialchef, reds.anm), säger Eva Berglund (S).

Ägaren tycker det är fel att han fick läsa det här i media?

– Det håller jag med om, men det är för att ni är på direkt. Det är dumt att man får läsa det i media och jag vet inte om man över huvud taget haft kontakt innan, det kan jag inte svara på. Jag får hänvisa till Anette.

Hur tycker du att ni skulle ha hanterat det?

– Det är att inte lämna ut informationen innan vi är på det klara med att den det gäller har fått informationen. Men mötet är avslutat, handlingarna offentliga och då är det ju för vem som att begära ut det.

Kunde man inte ha gett dem någon hint om att det här skulle tas upp?

– Absolut, men jag kan inte svara för hur man gått till väga, om man haft någon kontakt med företaget innan beslutet. Anette har mer kunskap om detta.

Men du tycker att det blev fel?

– Ja, det kan vara rimligt att inte läsa det i pressen, men det är för att ni är på och det vi har haft tar vi upp efter sammanträdet. Då kan det bli lite galet.

"Ibland hinner media före"

Anette Nilsson, socialchef i Vimmerby kommun, hänvisar dock tillbaka en del till politiken.

"Om en kommun har ett valfrihetssystem eller inte är en starkt politisk fråga. Vår bedömning var att socialnämnden behöver göra sitt ställningstagande innan vi går vidare med någon information", skriver hon i ett mejl.

Har du förståelse för att företaget är irriterat på att de fick läsa om det här i media innan de fick uppsägningen från er?

"Jag kan förstå att det finns önskemål om att bli informerad tidigare men så är inte alltid möjligt att göra. Vi vill sedan informera så snart vi kan men ibland hinner media före", skriver Anette Nilsson.

Den långa uppsägningstiden har också spelat in, menar socialchefen.

"I vår bedömning har vi också med att uppsägningstiden är lång vid ett upphörande av valfrihetssystem. Uppsägningstiden är på ett år och socialnämnden tog 2025-10-16 beslutet att upphöra med valfrihetssystem för insatsen städservice från och med 1 november 2026. Det framgår också i det avtal som finns med leverantörer av städservice".