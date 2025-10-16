MÖJLIGHETEN TILL VALFRIHET TAS BORT – SÄGER UPP STÄDAVTAL

Inom hemtjänstens städservice har det sedan 2012 funnits möjlighet för privata utförare i Vimmerby kommun. Nu plockas den möjligheten bort och socialnämnden säger upp avtalet med den befintliga aktören. – Det lokala företaget har blivit uppköpt av ett större företag som i sin tur ägs av en större koncern, säger ordförande Eva Berglund (S).

I början av 2010-talet kom lagen om valfrihet till. LOV, lagen om valfrihetssystem, är ett alternativ till LOU, lagen om offentlig upphandling, när kommuner och regioner vill privatisera verksamheter. Företagen konkurrerar med kvalitet till ett pris som är fastställt på förhand.

I Vimmerby kommun har ett sådant område funnits och när det gällt städning inom hemtjänsten har omsorgstagarna själva kunnat välja vem som ska utföra tjänsten.

Här infördes valfrihet för städtjänsten redan 2012, samma år som lagen trädde i kraft. Ett tag hade kommunen fyra privata företag som var godkända för att utföra tjänsten, men i slutet av 10-talet skärptes kraven och sedan dess har företag efter företag droppat av.

På slutet har det varit ett lokalt städföretag som haft tillståndet och 60 personer har haft sin städning där. Kommunen har betalat ut cirka 650 000 kronor årligen till företaget.

Tolv månaders uppsägningstid

Nu har dock socialnämnden tagit beslut om att ta bort valfriheten inom städservicen i hemtjänsten också.

– Vi har haft ett företag inom städ och det har varit ett lokalt företag. Nu har det företaget blivit uppköpt av ett större företag och det företaget ägs i sin tur av en annan koncern. Med tanke på att vi har en tajt budget så ser vi att det här kan ge oss möjlighet att kunna ta hem en del städjobb, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Uppsägningen är gjord, men uppsägningstiden är ett år med det privata företaget.

– Så det är inget som sker nu över natten. Vi ser att vi kommer kunna göra bättre scheman för vår personal och därför har vi tagit beslut om att säga upp avtalet.

Vad ser du för positiva effekter med detta?

– Vi har betalat en viss summa till det här företaget som vi egentligen skulle kunna fördela till vår personal med bättre schemaläggning. Den som så önskar kan ha sin städning kvar hos det här företaget, men då får man gå privat helt och hållet.

Ser inga nackdelar

Nämnden var inte oenig i beslutet, men Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde en protokollsanteckning.

– Man hade önskat att man kunnat ha kvar valfrihet inom det här området även om vi säger upp det här avtalet.

Eva Berglund (S) vill också betona att det inte finns några misstankar om något fusk hos det specifika företaget.

– Men det blir svårare med insyn när det är privata företag som är längre ifrån kommunen. Tanken från början med det här var att kvinnor skulle kunna starta mindre företag, men för att starta ett LOV-företag i dag kostar det 77 500 kronor för att bli granskad och utredd. Det är inte säkert du blir beviljad ändå, så grundtanken med LOV har försvunnit.

Även om du är socialdemokrat, ser du några nackdelar med att valfriheten försvinner?

– Nej, det gör jag inte. Man har möjlighet till rut-avdrag och delen. De som fortsatt vill ha den privata städningen kan inte tillgodoräkna sig det i maxtaxan inom hemtjänsten, men vi kommer att erbjuda det här i egen regi.