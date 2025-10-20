Företaget fick veta att avtalet sagts upp genom DV: "Riktigt pissigt gjort"

Städföretaget fick veta att avtalet sagts upp genom Dagens Vimmerbys artikel. Först på måndagen ringde kommunen för att informera. Foto: MostPhotos

Smålands Städsupport, som ägs av HS Service och Support, har haft tillstånd att bedriva städning inom hemtjänsten. Kommunen har nu sagt upp avtalet och företaget fick läsa det i media. – Det är riktigt pissigt gjort, säger Jens Sundqvist, vd och ägare.

I torsdags när socialnämnden hade sammanträde i Vimmerby togs beslut om att ta bort valfriheten inom städservicen i hemtjänsten.

LOV, lagen om valfrihetssystem, har funnits sedan början av 2010-talet och i Vimmerby kommun har det de senaste åren varit Mitt Hem som haft tillståndet. Carina Sandberg sålde tidigare i år Mitt Hem till HS Service och Support AB, som har huvudkontor och säte i Karlskrona.

Bolaget har närmare 600 anställda och i vårt område går verksamheten under namnet Smålands Städsupport. De har sina lokaler nere på Mässbrogatan i Vimmerby.

Efter uppköpet av Mitt Hem är det Smålands Städsupport som haft tillståndet med Vimmerby kommun och cirka 60 personer har haft sin städning genom företaget. Årligen har kommunen betalat ut cirka 650 000 kronor.

Men i torsdags tog alltså beslut i nämnden på att ta bort möjligheten till valfrihet.

– Vi har haft ett företag inom städ och det har varit ett lokalt företag. Nu har det företaget blivit uppköpt av ett större företag och det företaget ägs i sin tur av en annan koncern. Med tanke på att vi har en tajt budget så ser vi att det här kan ge oss möjlighet att kunna ta hem en del städjobb. Det är inget som sker nu över natten. Vi ser att vi kommer kunna göra bättre scheman för vår personal och därför har vi tagit beslut om att säga upp avtalet, sa socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

"Var snopet"

För företagen, alltså både Smålands Städsupport och HS Service och Support, kom detta som en stor överraskning i helgen.

– Mina anställda skickade mig den artikeln ni lagt ut till mig under helgen. Det är ganska klantigt gjort. Vi som företag visste ingenting om detta. Hur kan man ta ett sådant beslut utan att säga till oss? Det kan inte vara riktigt att inte informera företaget först. Det är riktigt pissigt gjort, säger Jens Sundqvist, som är ägare och vd för HS Service och Support.

Vad tänkte du när du såg artikeln?

– Det var snopet. Det var vår teamledare i Vimmerby som skickade mig länken och frågade om jag visste något om detta. Jag fick det till mig på en lördag och jo, jag blev snopen. Det hade redan då gått ett par dagar sedan ni lade ut artikeln och det är så dåligt skött. Man ska väl ändå ta det med företaget först?

Under tidig måndag fick Jens Sundqvist ett samtal från Vimmerby kommun.

– "Det är på tiden att ringa nu", svarade jag. Det hade blivit lite fel var deras svar då. Det är ju inte så lite fel. Vi har både kunder och personal som blivit oroliga. För oss är det ingen jättestor grej att kommunen vill ta hem 60 kunder och det är ju inget vi kan göra åt det heller. Jag skiter i själva beslutet, vi kan inte påverka om Vimmerby kommun ska ha LOV eller inte, men man gör inte så här mot de äldre och våra anställda. Det skapar ju en stor oro.

"Ingen hemsk koncern"

Jens Sundqvist tycker också att det framstår som att Smålands Städsupport skulle vara ett tvivelaktigt företag.

– Jag såg att politikern sa något om att det här från början var tänkt för att kvinnor skulle kunna starta ett företag och att vi är en koncern. Det är visserligen sant att vi är en koncern, men Smålands Städsupport är skrivet i Vimmerby, det är folk därifrån som jobbar. Vi är ingen hemsk koncern som köpt upp något. Vi finns i Blekinge och Kalmar län, det är där vi finns. Och det går att ha full insyn i Smålands Städsupport, som är ett eget bolag i Vimmerby.

Hur tycker du att man skulle ha agerat?

– De kunde ha skickat något i förväg, om att det här ska komma upp i nämnden och att vi eventuellt ska göra detta. Framför allt när man vet att det kommer bli offentligt. Innan man ställer upp på en intervju får man väl säga att man måste informera företaget om det först. Det här känns inte seriöst och vi har ju flera frågor som vi inte fått svar på. Vad händer med kunderna vi har? Kan man välja oss under uppsägningstiden? När sker uppsägningen? Jag ville ha svar av dem och de sa ungefär "du kanske har läst" och ja, jag vet inte alltså.

"Vi vill gasa på"

Inom hemtjänsten i Vimmerby har företaget haft cirka 60 kunder.

– Det är ingen stor grej i sig att de tar hem detta, men jag vet inte varför och vad de ska vinna på det. För oss är det en och en halv anställd. Det är alltid en påverkan förstås, men vi kommer kämpa på och har många andra kunder. Vi har tänkt satsa på Vimmerby och står inte och faller med detta. Vi vill gasa på och vinna mer mark, men man känner sig nedtryckt som företagare när något sådant här bara kommer ut innan vi vet något.

Kan ni behöva säga upp anställda?

– Vi får se hur året kommer bli. 60-65 kunder kanske man inte bara hittar sådär, men vi får se hur många av de här kunderna som vill ha oss på rut-tjänst ändå. De kan välja det. Men det är klart – hittar vi inte nya kunder får vi kanske minska, men det är vår sak att kämpa för att hitta fler jobb.

I Vimmerby har man ett tiotal anställda som gör jobb i hela norra länet. HÄR kan du läsa hur kommunen svarar på kritiken.