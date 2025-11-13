Erfaren KD-trio toppar valsedeln här till valet i regionen

Gudrun Brunegård är tvåa på den lokala valsedeln till regionvalet för KD. Foto: Tess Hartikka

Det blir en välkänd trio som toppar Kristdemokraternas valsedeln i vår valkrets inför regionvalet. Det rör sig om Jimmy Loord, Gudrun Brunegård och Anders Andersson.

Kristdemokraternas nomineringskommitté för Kalmar län är nu klara med sitt förslag till valsedlar inför regionvalet. Förslaget kommer att fastställas på nomineringsstämman i Högsby lördagen den 22 november.

– Vi har haft ett mycket stort antal kandidater nominerade inför regionvalet. Vid kontakter med föreslagna personer har vi fått överlag positiva reaktioner vilket är en tydlig signal att många vill vara med och bidra till ett framgångsrikt val för KD 2026, säger Chatrine Pålsson Ahlgren, ordföranden i nomineringskommittén, i en kommentar nu när förslagen blir offentliga.

Valsedeln för Hultsfred-Vimmerby-valkretsen föreslås liksom 2022 toppas av KD:s gruppledare och oppositionsregionråd Jimmy Loord.

"Jimmy har varit mycket aktiv och på ett tydligt sätt lyft en rad för patienter viktiga frågor. Det finns många skäl till att KD väljer att toppa med Jimmy Loord", skriver partiet.

Brunegård tvåa

På andra plats återfinns en välkänd kandidat i Gudrun Brunegård, som nu lämnar riksdagen men har kvar sitt brinnande intresse för hälso- och sjukvården.

– Vi i nomineringskommittén är glada över att kunna presentera mycket starka kandidater som nummer ett och två vår valsedel, säger Chatrine Pålsson Ahlgren.

På valsedelns tredje plats återfinns erfarne Anders Andersson från Järnforsen. Han har i dag ett flertal uppdrag i regionen och i Hultsfreds kommun, men har tidigare varit bland annat riksdagsledamot och ordförande i landstingsstyrelsen. Nya på valsedeln är bland annat Johanna Sandin på plats sex samt Nina Myrefelt på plats nio.