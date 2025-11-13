Erfaren KD-trio toppar valsedeln här till valet i regionen

Kristdemokraternas nomineringskommitté för Kalmar län är nu klara med sitt förslag till valsedlar inför regionvalet. Förslaget kommer att fastställas på nomineringsstämman i Högsby lördagen den 22 november.
– Vi har haft ett mycket stort antal kandidater nominerade inför regionvalet. Vid kontakter med föreslagna personer har vi fått överlag positiva reaktioner vilket är en tydlig signal att många vill vara med och bidra till ett framgångsrikt val för KD 2026, säger Chatrine Pålsson Ahlgren, ordföranden i nomineringskommittén, i en kommentar nu när förslagen blir offentliga.
Valsedeln för Hultsfred-Vimmerby-valkretsen föreslås liksom 2022 toppas av KD:s gruppledare och oppositionsregionråd Jimmy Loord.
"Jimmy har varit mycket aktiv och på ett tydligt sätt lyft en rad för patienter viktiga frågor. Det finns många skäl till att KD väljer att toppa med Jimmy Loord", skriver partiet.
Brunegård tvåa
På andra plats återfinns en välkänd kandidat i Gudrun Brunegård, som nu lämnar riksdagen men har kvar sitt brinnande intresse för hälso- och sjukvården.
– Vi i nomineringskommittén är glada över att kunna presentera mycket starka kandidater som nummer ett och två vår valsedel, säger Chatrine Pålsson Ahlgren.
På valsedelns tredje plats återfinns erfarne Anders Andersson från Järnforsen. Han har i dag ett flertal uppdrag i regionen och i Hultsfreds kommun, men har tidigare varit bland annat riksdagsledamot och ordförande i landstingsstyrelsen. Nya på valsedeln är bland annat Johanna Sandin på plats sex samt Nina Myrefelt på plats nio.
Nomineringskommitténs förslag till valsedel i regionvalet 2026, valkrets Hultsfred/Vimmerby
1. Jimmy Loord, Mörlunda
2. Gudrun Brunegård, Vimmerby
3. Anders Andersson, Järnforsen
4. Ola Hammarbäck, Vimmerby
5. Maud Ärlebrant, Västervik
6. Johanna Sandin, Mörlunda
7. Åke Nilsson, Silverdalen
8. Folke Pleijert, Mörlunda
9. Nina Myrefelt, Vimmerby
10.Tina Bågenhammar, Virserum
11.Kenny Fransson, Södra Vi
12.Lennart Davidsson, Mörlunda
13.Kjell Davidsson, Vimmerby
14.Brita Freudenthal, Målilla
15.Ann-Cathrine Weckfors, Vimmerby
16.Christian Nytorpet, Hultsfred
17.Krister Bergqvist, Vimmerby
18.Clara Lucia Castelblanco Fonseca, Vimmerby
19. Simon Rydén, Mörlunda
20.Anders Brunegård, Vimmerby
21.Niclas Mobelius, Järnforsen
22. Sven Weckfors, Vimmerby