Så höjs renhållningstaxan nästa år: "Så kan vi styra för att skapa incitament"

En förändringsresa har pågått i tio år. Renhållningschefen Daniel Johansson tycker att förändringen går bra. Nu står det klart att renhållningstaxan i kommunen höjs med i genomsnitt en procent för hushållen 2026.

Det var 2014 som Vimmerby Energi- och Miljö AB tog beslut om att gå över till sortering. Det var en stor fråga då, men är det inte längre, menar renhållningschefen Daniel Johansson.

– Det är en naturlig del av vardagen för alla. Klart att det är en del felsorterade kärl, men det är ingen fråga längre. Vi tog ett bra beslut 2014 kan man säga så här i backspegeln. Det var en jättefråga då, men nu tror jag att det är en naturlig del och att många skulle tycka att det vore jobbigt om man inte kunde sortera, säger renhållningschefen Daniel Johansson.

Hur mycket felsortering är det?

– Det är kanske ett antal ärenden i månaden. Vi har en felsorteringsavgift. Först är den noll, men sedan ökar den och det är ett incitament för att man inte ska göra fel.

Ibland kan man ju känna sig tveksam. Är det här plast eller inte plast. Hur avgörande är det?

– Inte så. Det är mer om man blandat allt i fyra fack som vi reagerar. Annars tror jag att folk gör sitt bästa.

Så höjs taxan

Nästa år kommer hushållens kostnad för att få sina sopor hämtade öka något. Inför 2026 rör det sig om en höjning av taxan med i genomsnitt en procent. Man är dock ännu inte uppe på samma nivåer som 2023. Inför 2024 sänktes nämligen taxan en hel del till följd av de stora förändringar som genomförts på området. VEMAB fick då ansvar för att samla in förpackningar och den stora ersättningshöjning man fick från producenterna gjorde att taxan kunde sänkas. För den genomsnittlige kommuninvånaren som bor i en villa handlade det om cirka 250 kronor.

Nu höjs alltså taxan med i genomsnitt en procent.

"Vikt har lagts vid att skapa ytterligare miljöstyrning mot tjänster med mer sortering vilket innebär att avgifterna inte höjs generellt. Tjänster där blandat avfall hämtas har höjts mer än tjänster där sorterat avfall hämtas med syfte att skapa ytterligare incitament för fastighetsägare av flerbostadshus att införa sortering av matavfall och förpackningar", skriver VEMAB i tjänsteskrivelsen.

Exempelvis höjs det gröna abonnemanget för en villa med 1,9 procent. Det kostar nästa år 2 944 kronor och är en höjning med 56 procent. Ett fritidshus, med grönt abonnemang, får en höjning med 3,7 procent. Det motsvarar en höjning på 50 kronor och blir 1 406 kronor totalt per år.

Avgifter för hämtning av blandat avfall i flerbostadshuset, det som tidigare kallades för rött abonnemang, höjs med cirka 6,6 procent beroende på vilka tjänster fastigheten har. Avgifter för hämtning av sorterade förpackningar, returpapper, matavfall och restavfall i flerbostadshus är i stort oförändrad.

Avgifter för hämtning i flerbostadshus med sortering av matavfall, restavfall, returpapper och förpackningar blir cirka 25 procent billigare jämfört med att hämta blandat restavfall.

Den nya taxan ska ge ett överskott för VEMAB på cirka 500 000 kronor.

"Har dispens som gäller 2026 ut"

I princip alla villor och fritidshus har nu fastighetsnära insamling. Insamling av sorterat avfall i två fyrfackskärl är obligatoriskt för villor och fritidshus.

– Det är bara någon enstaka kvar. När det gäller flerbostadshus har vi cirka 3 300 lägenheter och det är cirka 1 500 kvar som inte har någon sortering. Bland verksamheter, stora som små, är det cirka 100 av 300 som inte sorterar.

När är deadline?

– För matavfall är det 1 januari 2024, men vi har, som många andra kommuner, dispens från Naturvårdsverket som gäller 2026 ut. Förpackningar är också siste december 2026 och då ska alla hushåll ha det. Det är vårt stora fokus nu.

Hur tycker du att det har gått?

– Upp och ned. Vi har jobbat hårt nu efter sommaren och fått ut hundratals kärl. Vi har hjälp av Hultsfreds kommunala arbetsmarknadsenhet en gång i veckan och vi har en tjänst som projektledare som har fullt fokus på att få till de här lösningarna.

Större miljöstyrning

Nästa år blir det ännu större miljöstyrning än tidigare.

– Det går inte säga exakt i kronor, men det blir i genomsnitt cirka 25 procent billigare om man väljer sorteringstjänster jämfört med bara restavfall. När det gäller flerfamiljshus bygger det mer på dialog och platsbesök. Det är en större process. Jag upplever att det är en bra dialog och vi jobbar uppsökande och med ärenden som kommer in.

I 2024 års taxa försvann de röda abonnemangen.

– Men de finns kvar för flerfamiljshus, även om vi inte kallar dem röda. Det är där vi har höjda grundavgifter och det är så vi kan miljöstyra och ta mer betalt för att skapa incitament för att få fler att gå över. Men framöver, i takt med det här, kommer den här bilagan fasas bort och vi kommer bara ha en taxa.

Vad går det att säga om taxan framåt?

– Historiskt har det varit stora svängningar. Vi är både drabbade och gynnade av bränslepriser. Nu har det varit stabilt ett tag, men det påverkar våra kostnader. Är det stabilt på den sidan framåt ser vi inga större konstigheter. Vi kunde inte sänka inför 2024, men exakt hur det ser ut framåt går inte att säga.

Fullmäktige klubbade nu vid novembersammanträdet renhållningstaxan utan att en enda politiker hade någon invändning.