Regeringen sänker alkoholskatten för små, oberoende producenter

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot för Kalmar län, på besök hos Eva och Conny Gustafsson på Håks Vingård i Mörbylånga. Foto: Pressbild

Regeringen presenterade under fredagen en reform som innebär sänkt alkoholskatt för små, oberoende producenter av alkoholhaltiga drycker.

EU:s regelverk ger alla medlemsländer möjlighet att införa riktade skattelättnader för småskaliga producenter av alkoholhaltiga drycker, och flera europeiska länder använder redan den möjligheten.

– Det här är i grunden en rättvisefråga. När EU tillåter skattelättnader för små producenter ska svenska aktörer ha samma förutsättningar som företag i resten av Europa. Svenska företag ska inte ha sämre villkor än sina europeiska konkurrenter, säger Marie Nicholson (M), riksdagsledamot för Kalmar län.

Reformen omfattar vin, cider och andra jästa drycker (exempelvis mjöd), mellanklassprodukter som sherry och portvin, samt spritdrycker inklusive gin, whisky, vodka, rom och konjak.

Ska skapa likvärdiga villkor

Enligt regeringen innebär det att samtliga svenska vinproducenter, de minsta ciderproducenterna, spritbrännerierna och ginproducenterna kan omfattas av reformen – förutsatt att de uppfyller kraven på att vara oberoende.

Hur stor skattesänkningen blir beror på producentens årsvolym. Modellen bygger på samma princip som för hantverksöl; ju mindre produktion, desto större skattelättnad, i fallande nivåer. För de minsta producenterna kan skatten halveras, med en nedsättning på upp till 50 procent av alkoholskatten.

– Syftet är att skapa mer likvärdiga konkurrensvillkor inom ramen för EU:s regelverk och att säkerställa att små, oberoende svenska producenter får samma möjlighet till skattenedsättning som producenter i andra europeiska länder, säger Nicholson.

Reformen föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.