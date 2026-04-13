Riksdagsledamoten testade på livet som lantbrukare: "Fick vara med och skrapa skit"

Bilden är ett montage. Marie Nicholson, riksdagsledamot för Moderaterna, testade på livet som lantbrukare för en dag. Foto: Privat

Riksdagsledamoten från länet, Marie Nicholson (M), testade på att vara lantbrukare i förra veckan. Hon gjorde en heldag hos Eleonor Nilsson på Flaka gård. – Hon fick vara med och skrapa skit, säger Eleonor och skrattar.

Marie Nicholson är riksdagsledamot för Moderaterna och numera bosatt i Kalmar. Hon har tidigare varit verksam i Vimmerby och i uppdraget som riksdagsledamot har hon ofta kontakt med LRF. Tidigare i våras bad hon om att hjälp att ordna en praktikdag.

– Extra roligt att det blev hos just Eleonor Nilsson på Flaka gård. Jag gör många företagsbesök varje månad, men att följa arbetet under en hel dag ger en annan insikt i både utmaningar och glädjeämnen, säger Marie Nicholson.

Moderatens dag inleddes vid sju på morgonen ute i Flaka.

– Jag arbetade sida vid sida med Eleonor på gården och det innebar allt från att skrapa gödsel, tvätta vattenskålar, se till kalvarna och administrativa uppgifter.

Vad tar du mest med dig från dagen?

– Jag tar med mig många värdefulla insikter från dagen, inte minst hur varierande arbetet är och vilka krav det ställer på lantbrukaren. En vanlig dag växlar mellan att bedöma vilka kvigor som är redo för kalvning, säkerställa djurens hälsa genom rätt foder och förebyggande insatser, upprätthålla ordning i verksamheten, hantera arbetsmiljöfrågor och samtidigt sköta en omfattande administration med moms, skatter och rapportering till myndigheter.

"Fick vara med och skrapa skit"

Eleonor Nilsson, som driver Flaka Mjölk AB, säger att det var en jättebra dag med intressanta diskussioner. Hon uppskattade att ha en riksdagspolitiker på praktik.

– Vi pratade inte bara om vår gård, utan allt möjligt. Det handlade inte bara om praktiska moment, utan hur vår vardag ser ut, hur det är att ha flera anställda med personalpolitik, arbetsmiljö och förslitningsskador. Hon fick göra praktiska moment också och fick vara med och skrapa skit. De här grejerna vi gör varje dag, säger Eleonor Nilsson och skrattar.

Vilket var ditt viktigaste medskick?

– Mycket är det här om att det finns otroligt många lagar och regler. Det är så många olika kontroller och olika myndigheter. Det är så mycket regler vi behöver följa. Hon hade jättemycket bra frågor och det märks att hon är intresserad. Vi skulle gärna se en kontroll i stället för flera, när det ändå är samma saker man tittar på.

Så regelförenklingar är det viktigaste?

– Ja, och det handlar inte om att vi inte vill bli kontrollerade, men varje besök tar tid och vi får lägga mycket tid på administrationen. Vi vill kunna lägga mer tid på djuren, gården och jorden. Det praktiska så att säga.

"Klagade ingenting"

Flaka Mjölk har fyra ägare och är totalt 13 heltidsanställda. På sina två enheter, när man räknar in Fågelhem också, har man 600 kor och 700 ungdjur. Inför sommaren finns det en viss oro.

– Vi är väldigt oroliga för vattnet. Det är jättetorrt i våra diken och hela den biten pratade vi om också, hur man kan se till att säkerställa skördar. Allt vi odlar blir foder och går till djuren. Det vi skördar i år ska räcka som foder ända fram till nästa sommar och höst.

Dessutom lyfte man en annan växande problematik.

– Vi pratade även mycket om vilt och klövvilt. Vi har en problematik med vildsvin och fåglar som förstör mycket. Tidigare var det problem med tranor och gäss utmed kusten, men nu har det ökat här också. Politiken kan påverka viltförvaltningen och det pratade vi också om.

Har hon någon framtid som lantbrukare?

– Bra fråga. Hon klagade ingenting på arbetsmomenten. För att bli lantbrukare krävs det mycket god kunskap om allt, men jag tror absolut att hon skulle kunna bli anställd.

Tar med sig frågor tillbaka

Marie Nicholson tar nu med sig flera av frågorna tillbaka till politiken och skrivborden.

– Regeringen arbetar för att förbättra förutsättningarna för svenskt lantbruk. Fokus ligger på att motverka överimplementering av EU-regler, minska den samlade regelbördan och förenkla administrationen. Synen på jordbruk som miljöfarlig verksamhet behöver förändras. En utredning som föreslår ändringar i miljöbalken bereds nu i Regeringskansliet, parallellt med arbete för förenklade tillståndsprocesser, kortare handläggningstider och mer förutsägbar prövning, säger hon.