S-politiker uppmärksammades och skickade passning: "Kanalisera er energi"

Lis Astrid Andersson har varit politiskt aktiv i 20 år. För den fina noteringen blev S-politikern uppmärksammad i samband med kvällens fullmäktigesammanträde.

En av punkterna på kvällens fullmäktigesammanträde var gratifikation för 20 års förtroendeuppdrag. Den fina milstolpen har S-politikern Lis Astrid Andersson nått.

– Det är en hedersgåva som vi delar ut till förtroendevalda som har tjänstgjort i 20 år. Nu är Lis-Astrids tur att få en hedersgåva med blommor, säger fullmäktiges ordförande Leif Larsson och fortsätter:

– Du har suttit med i fullmäktige och i socialnämnden och nu är du förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Du hart varit aktiv under många år och gjort mycket nytta för demokratins utveckling och fortlevnad här i Vimmerby. Vi gratulerar från fullmäktige till detta goda arbete som du har gjort.

Här är passningen

Lis Astrid Andersson tackar för uppmärksamheten efter att ha varit politiskt aktiv i två decennier.

– 20 år är lång tid. Jag drevs och drivs fortfarande av en stark övertygelse om att vi kan bli starka tillsammans och att vi kan bygga ett jämlikare och rättvisare samhälle. Det har varit lärorika och utvecklande år. Stundom väldigt utmanande, men jättekul. Jag tänker att jag står till förfogande ännu en period, säger Lis Astrid Andersson.

Hon poängterar att kommunikation är jätteviktigt och skickar en passning till alla som är aktiva i kommentarsfält på sociala medier.

– Jag tänker att det är viktigt att bygga mötesplatser och skapa nya mötesplatser där vi kan träffas och prata politik och konstruktiv politik. Jag vill ge en extra passning till det hårda klimatet på Facebooksidor och sociala medier. Jag väljer att inte gå in i den debatten. Jag tänker en passning till alla er som är där ute och skriver och lider av politikerförakt. Kanalisera er energi på att engagera er i stället. Alla behövs, säger Lis Astrid Andersson.