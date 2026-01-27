Därför klädde revisorernas ordförande av sig i fullmäktige

Revisorernas ordförande Magnus Gustafsson klev upp i talarstolen under allmänhetens frågestund. Han inledde med att slita av sig slipsen och kasta av sig kavajen. – Ni kan vara lugna, jag ska inte gå lika långt som Per Oscarsson för er som har livserfarenhet, sa han från talarstolen.

Hans förvandling hade dock ett syfte. Under slipsen och kavajen hade nämligen Magnus Gustafsson på sig sin kockklädsel.

– Efter pandemin sas det att det var stor brist inom restaurangbranschen. Jag gick in på Lärcenters hemsida och där stod det "Vill du bli kock?" och jag antog utmaningen och blev antagen som elev. För några veckor sedan läste jag att det fortfarande är brist på kockar och att det är aktuellt att man eventuellt kommer söka personal från Spanien, säger Magnus Gustafsson.

Han berättar att man i Vimmerby inte blir yrkesexaminerad kock.

– För det krävs 1 400 gymnasiepoäng och som komvuxelev på Lärcenter är det 1 000 poäng. Man blir alltså ingen yrkesexaminerad kock. Frågan är om KSO kommer uppdra åt BUN att genomföra kockutbildningar som leder till yrkesexamen? Kommer BUN:s ordförande att verkställa utbildningar och kompetens som måhända också gäller andra utbildningar, där man i vuxen ålder antar utmaningen att utbilda sig till ett nytt yrke?

"Inte sagt det"

Kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) sa sig vara ganska säker på att hon inte uttryckt sig att man ska importera kockar.

– Jag tror ingen skulle vilja att jag på 20 sekunder bestämmer mig för att lägga ett uppdrag till BUN om kockutbildningen. När det gäller arbetskraftsinvandringen är jag ganska säker på att jag inte sagt att det saknas kockar eller att vi ska importera kockar. Det vi inte stänger dörren för är att få Vimmerby att växa med rätt kompetens och på rätt sätt. Jag har inget sagt om just kockar, men det kan vara kockar, ingenjörer, sjuksköterskor eller liknande. Det är inget bestämt i nuläget, utan det landar på KSAU:s bord att resonera om frågan, svarade hon.

Lars Sandberg (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, konstaterade inledningsvis att kock inte är ett reglerat yrke.

– Det finns ingen formell krav på utbildningen. Den vi har i regional samverkan är grundläggande kock och motsvarar inte helt Skolverkets förslag till yrkespaket. Inget hindrar att man utformar lokala yrkespaket som vi gjort. Vi tycker att det fungerar bättre med något mindre program och lagom till sommarsäsongen finns det ett stort behov. Våra kockar är anställningsbara och brukar anses ha den kompetens som krävs.

Annons:

"En av fem har jobb"

Magnus Gustafsson var inte helt nöjd med svaret.

– Jag ska inte gå in i detaljer, men vi erbjöds 1 000 gymnasiepoäng. Vimmerby har en tradition verkar det som, vilket jag märkte som ordförande i BUN, när många som hade barnskötarutbildningen utbildades och fick lokalt kalla sig förskollärare, vilket var en treårig utbildning. 40 veckor hade de i tilläggsstudier och var två år kortare då. Det är en stor brist och jag fann inget gehör i svaren att utbilda till yrkeskompetens. Jag kan säga att arbetsgivarna inte stått som spön i backen efter den här tiden. Vad jag vet är att en av mina fem klasskamrater jobbar som kock.

Fullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) konstaterade sedan att diskussionen fick fortsätta med förvaltningen och ansvariga för vuxenutbildningen.