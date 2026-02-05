EFTER TUNGA VALET – DESSA SKA LEDA C TILL FRAMGÅNG

Centerpartiet har ett tungt val bakom sig. Nu laddar man för en ny valrörelse med ett antal nya namn i toppen. Inte särskilt överraskande står Peter Karlsson, som nu är kommunstyrelsens vice ordförande, allra överst.

Centerpartiet ökade ordentligt i valet 2018 och fick hela 28,1 procent. Tillsammans med de andra allianspartierna styrde man sedan Vimmerby, men blev hårt bestraffat i valet 2022.

Mycket tros ha handlat om hur partiets förstanamn Ingela Nilsson Nachtweij blev behandlad. Centerpartiet stod för ett sällan skådat ras i valet för fyra år sedan och tappade till 15,64 procent.

Trots detta ingår man i den koalition som nu styr Vimmerby tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Nu förbereder sig Centern för valet i höst och på torsdagskvällen presenterade man sin nya lista.

Den innehåller 27 namn, varav 20 är män och sju kvinnor. På den pressträff som hölls i centrala Vimmerby fanns alla topp sex-kandidater närvarande samt Bertil Carlsson, som varit sammankallande i valberedningen.

"Den här gången var det givet"

Att Peter Karlsson, som länge funnits med i toppen av partiet men aldrig överst, skulle stå som nummer ett var förstås en lågoddsare. Så blir det också.

Lantbrukaren, som nu är kommunstyrelsens vice ordförande, är partiets kandidat till kommunalrådsposten. Bakom honom finns nykomlingen Urban Kennmark, comebackande Angelica Gunnarsson, nämndsordföranden Lars Sandberg, Björn Tunek som kom in efter den senaste skoldebatten och Susanne Linder, som funnits med länge.

Tidigare har Peter Karlsson inte velat vara toppnamn, men att toppa listan den här gången har inte Peter Karlsson behövt överväga särskilt länge. Vid valet 2022 stod han som nummer två efter Jacob Käll.

– Den här gången var det givet. Det känns jätteroligt med de här, det är både nytt och gammalt. Jag tror det blir ett bra gäng och det här är en väldigt bra laguppställning, säger Peter Karlsson.

Är du beredd att bli kommunstyrelsens ordförande?

– Det är jag, men samarbetet har fungerat väldigt bra och Socialdemokraterna är mycket större. Gör vi ett kanonval finns möjligheten.

Vill ta tillbaka ett par mandat

Centerpartiet vill i nuläget inte säga någonting om hur de vill att Vimmerby styrs efter valet.

– Vi ger inga besked före, men samarbetet har fungerat bra. Vi har fått ordning på kommunen och det går åt rätt håll. Vi har inget gemensamt valprogram, utan det tar vi efter valdagen.

Centerpartiet har nu åtta mandat i kommunfullmäktige och det är en historiskt låg nivå för det partiet lokalt.

– Målsättningen måste vara att öka. Jag har en förhoppning om att ta tillbaka ett par mandat. Jag hoppas att väljarna ser att vi gör ett bra arbete och vill se oss fortsätta, säger Peter Karlsson.

Mer om Centerpartiets lista och partiets toppkandidater kommer senare.