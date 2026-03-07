Partiet ser inte ut att ställa upp: "Tråkigt av flera skäl"

För ett knappt år sedan hade Liberalerna hopp om att återvända till valet i Vimmerby och Hultsfred. Det hoppet ser ut att vara långt bort nu. – Det går segt tyvärr i just Vimmerby och Hultsfred, säger Jonathan Strömberg, ordförande för partiet i Kalmar län.

Liberalerna ramlade ur respektive kommunfullmäktige i samband med valet 2018. I valet för fyra år sedan ställde man inte upp i någon av kommunerna. I Vimmerby var det första gången någonsin sedan kommunen bildades.

Den stora frågan har varit om partiet kan komma tillbaka i någon av kommunerna i valet 2026.

– Vi hoppas kunna hitta och värva några eller aktivera befintliga medlemmar som kan ställa upp. Det är vår förhoppning och det är fortfarande ett tag tills listorna ska vara satta, sa Jonathan Strömberg, tidigare Lilja, för knappt ett år sedan.

Men någon större framgång har man inte haft varken i Vimmerby eller Hultsfred.

– Det har gått segt tyvärr i just Vimmerby och Hultsfred. Som jag nämnde då har vi efterfrågat att vem som helst kunde nominera vem som helst att bli kandidat för oss. Vad jag minns var det tyvärr ingen som nappade och ingen som tackade ja. Vår plan pajades också när Facebook förbjöd politisk annonsering, säger Liberalernas ordförande i Kalmar län.

"Går inte att hymla om det"

I vissa andra kommuner har man lyckats bättre.

– I Högsby ser det ut som att vi kommer ha en lista med en person, men i Hultsfred och Vimmerby verkar det svårare. Tyvärr är det väldigt lite intresse, men vi kommer försöka hitta folk tills listorna ska lämnas. Känner sig någon liberalt sinnad och vill göra sin kommun lite bättre, lite friare och lite annorlunda får man gärna höra av sig. Vi vill bredda vår rörelse.

Valmyndighetens deadline är i april om man vill ha en låst lista.

– Annars blir det en öppen lista och då kan det bli vem som helst. Det är en diskussion vi behöver ta kring hur vi vill göra.

Så det ser mörkt ut?

– Ja, det går inte att hymla om det.

Vad betyder det för er om ni inte kan ställa upp här?

– Det är tråkigt av flera skäl. Jag är övertygad om att vi är det bästa partiet och det behövs en kraft för mer frihet för invånarna. Vi sätter skolan först och det behövs i alla kommuner. Ibland ser jag en tendens att där vi är svagare, presterar kommunerna sämre gällande skolan. Så vi behövs verkligen. Vi vill vara ett närvarande och rikstäckande parti, men har begränsade resurser och måste hålla oss till det.